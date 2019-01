Nick Fury e Mystério nas primeiras cenas de “Homem-Aranha: Longe de Casa”

A Sony Pictures e a Marvel Studios divulgaram nesta terça-feira, dia 15, o primeiro trailer de Homem-Aranha: Longe de Casa (Spider-Man: Far From Home), dirigido por Jon Watts. Na prévia, é possível ver algumas das novidades do filme, como a presença de Samuel L. Jackson (Nick Fury) e Jake Gyllenhaal como Mystério. Confira o trailer:

Além da prévia, foi divulgado também o primeiro pôster da produção.

No enredo, Peter Parker decide se unir aos seus melhores amigos para passar férias na Europa. Mas o plano de Peter de abandonar seus feitos heroicos por algumas semanas logo são mudados quando ele concorda em ajudar Nick Fury a solucionar o mistério de ataques de criaturas elementais, criando uma destruição pelo continente