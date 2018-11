Netflix vai produzir adaptação em live-action de ‘Cowboy Bebop’

Foto: Divulgação

A Netflix anunciou que vai produzir uma série em live-action do anime Cowboy Bebop, animação que foi sucesso na década de 1990. A adaptação será co-produzida com a Tomorrow Studios. O criador do anime original, Shinichiro Watanabe, servirá de consultor na produção.

A plataforma confirmou uma temporada de 10 episódios, que envolve a produtora do anime, a Sunrise Inc., e o quadrinista e escritor Chris Yost (que roteirizou Thor: Ragnarok) como roteirista. Marty Adelstein, Becky Clements e Matthew Weinberg estão entre os produtores.

O mangá original, que inspirou o anime, foi publicado entre 1997 e 1998, enquanto a produção televisiva ficou no ar entre 1998 e 1999. Na trama, que se passa em 2071, um grupo de caçadores de recompensa vaga sem rumo atrás de trabalho. A franquia ganhou um longa animado em 2003. A série live-action ainda não tem data para ser lançada na Netflix.