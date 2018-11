Netflix divulga visual da nova série de ‘Os Cavaleiros do Zodíaco’

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 27, o visual da série “Os Cavaleiros do Zodíaco” ao publicar, no Twitter, o primeiro pôster do anime intitulado “Knights of the Zodiac: Saint Seiya”. O lançamento mundial está previsto para 2019, mas a plataforma ainda não definiu em qual mês.

O seriado terá 12 episódios de meia hora, que vão retratar a guerra galáctica e o primeiro encontro dos Cavaleiros de Prata – grupo conhecido por ter um nível mais elevado em habilidades de luta que os demais. Foto: Divulgação