Mauricio de Sousa apresentará novidades da ‘Turma da Mônica’ na Comic Con

Mauricio de Sousa está confirmado na Comic Con Experience, que ocorre de 6 a 9 de dezembro no São Paulo Expo. Ele vai apresentar algumas novidades do universo da Turma da Mônica. O estúdio do cartunista, Mauricio de Sousa Produções, terá um painel especial no evento no dia 7 às 13h, no auditório Cinemark XD.

O artista vai falar mais sobre o filme live-action “Turma da Mônica: Laços”, que começou a ser gravado em junho deste ano e terá Monica Iozzi no papel de Dona Luiza, mãe de Mônica.

Além disso, Mauricio vai falar da parceria com a DC para os quadrinhos, sobre o game Mônica e a Guarda dos Coelhos e o aplicativo que dá acesso aos gibis da Turma da Mônica.

Outras atrações

Também estão confirmados no evento geek a atriz Sandra Bullock, que vai apresentar “Bird Box”, nova trama de terror da Netflix estrelada por ela, Tom Welling, o eterno Superman no seriado de TV “Smallville”, e Sophie Turner, a Sansa Stark em “Game of Thrones”.

O elenco de “Stranger Things” também estará na feira, mas a Netflix não informou quais atores virão ao País.