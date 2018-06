Mario e Rafael Nadal se enfrentam em partida de tênis

O ícone do tênis Rafael Nadal e o Mario, maior símbolo do mundo dos vídeogames, se unem na nova propaganda de Mario Tennis Aces, game que chega ao Nintendo Switch no dia 22 de junho. Confira:

No novo game da franquia, serão mais de 15 personagens jogáveis, entre clássicos (como Mario, Luigi, Yoshi, Peach e Bowser) e alguns estreantes nas quadras, como Spike e Chain-Chomp. O jogador poderá utilizar os joy-con (controles do Switch) de duas maneiras diferentes: comum, realizando as jogadas por meio dos botões, ou usando o controle de movimento. Também haverá partidas multiplayer, tanto local quanto online.