‘Guardiões da Galáxia’ terá exibição especial com trilha sonora ao vivo

Um dos grandes sucesso do Marvel Studios terá apresentações especiais no MIS (Museu da Imagem e do Som) de São Paulo neste domingo (24). “Guardiões da Galáxia”, lançado em 2014 e dirigido por James Gunn, será exibido com performance da banda Triscore, que vai tocar a trilha sonora do filme ao vivo. Serão duas apresentações: às 15h e 18h, com ingressos que custam R$ 12 (inteira) ou R$ 6 (meia).

Em Guardiões da Galáxia, Peter Quill (Chris Pratt) faz carreira como saqueador no espaço, após ser abduzido da Terra ainda era criança. Quando rouba uma esfera, na qual um poderoso vilão está interessado, passa a ser procurado por vários caçadores de recompensas. Ao lado de Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Batista), Groot (Vin Diesel) e Rocket Racoon (Bradley Cooper), precisa superar desavenças para salvar o universo de forças maléficas.

O longa foi um imenso sucesso e uma das maiores bilheterias de 2014. Custou cerca de US$ 140 milhões para ser produzido, mas faturou US$ 773 milhões ao redor do mundo. Os ingressos para a exibição do filme podem ser adquiridos na bilheteria do MIS, localizado na Avenida Europa, 158, em São Paulo, ou pela internet, no site do Ingresso Rápido.

A exibição especial de Guardiões da Galáxia encerra uma mostra que celebra os 10 anos do Universo Cinematográfico da Marvel. A mostra “Super-heróis no Cinema” faz parte da programação paralela da exposição Quadrinhos e revisita o extenso universo cinematográfico criado com os personagens da editora norte-americana Marvel Comics. A mostra destaca a saga de alguns heróis do universo Marvel, como Capitão América, Homem Formiga, Homem de Ferro, Thor e Pantera Negra.

A BANDA. A Triscore é formada por Caio Gaona, Rodrigo Cordeiro, Paulo Henrique, Bam Oliveira e Fernando Gomes. Gaona, aficionado desde a infância por trilhas sonoras, criou o projeto Geek Batera, no qual misturava temas de filmes, games, animes e séries. A ele, uniram-se a Cordeiro (Superstitious) e Gomes (In Vida), formando a Triscore. Após diversas apresentações como trio instrumental, Henrique (Opus V) e Oliveira (Choken Heads) também se juntaram a eles.