‘Era Uma Vez em Hollywood’, novo filme de Tarantino, ganha primeiro trailer

Foto: Divulgação

O novo filme do diretor Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood (Era Uma Vez em Hollywood, em tradução livre) ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira, dia 20. O diretor descreve seu próprio longa como “uma história sobre a Hollywood hippie de 1969”. Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, que já trabalharam com o cineasta em Django Livre e Bastardos Inglórios, respectivamente, são os protagonistas. Confira o trailer.

O enredo retrata Rick Dalton (DiCaprio), um ator que viveu seus anos de glória em séries de faroeste na TV americana, e Cliff Booth (Pitt), seu dublê e melhor amigo. Ambos estão na pior fase de suas carreiras e não conseguem empregos após a queda do gênero de faroeste. Mas Dalton tem uma vizinha famosa que pode ajudar a mudar todo esse cenário e alavancar suas carreiras: Sharon Tate (Margot Robbie).

Tate, como se sabe, acabaria sendo morta naquele mesmo ano pelo culto do psicopata Charles Manson. Dakota Fanning (O Alienista) e Kurt Russell (Guardiões da Galáxia vol. 2), Luke Perry (Riverdale), Al Pacino (O Poderoso Chefão) e Tim Roth (Oito Odiados) recheiam o estrelado elenco do longa.

Era Uma Vez Em Hollywood estreia nos Estados Unidos em dia 26 de julho de 2019, data que marca os 50 anos da morte de Tate. Já no Brasil, a estreia fica para o dia 15 de agosto.