Em menos de dois anos, Nintendo Switch já vendeu mais de 32 milhões de unidades

Foto: Divulgação

O Nintendo Switch tem se provado um grande acerto e imenso sucesso da Nintendo. A empresa japonesa revelou em seu relatório financeiro mais recente que o videogame híbrido já vendeu 32,27 milhões de unidades ao redor do mundo em menos de dois anos. O console foi lançado em 3 março de 2017.

Ainda segundo o relatório, foram vendidas 9,41 milhões de unidades do Switch somente entre 31 de setembro e 31 de dezembro de 2018. Nesse mesmo período, foram comercializados 52,51 milhões de jogos.

Apesar dos bons números, a Nintendo decidiu reduzir a previsão de vendas para o atual ano fiscal: passou para 17 milhões de Switch vendidos até 31 de março de 2019, em vez dos 20 milhões previstos anteriormente.

Além dos bons números de consoles vendidos, outro dado chama a atenção. Super Smash Bros Ultimate, lançado no dia 7 de dezembro de 2018, vendeu absurdos 12 milhões de unidades em menos de um mês. O game mais vendido da plataforma, no entanto, é Mario Kart 8 Deluxe, que ultrapassou a marca das 15 milhões de unidades comercializadas. Foto: Divulgação

Confira o ranking dos games mais vendidos:

1- Mario Kart 8 Deluxe – 15.02 milhões

2- Super Mario Odyssey – 13.76 milhões

3- Super Smash Bros. Ultimate – 12.08 milhões

4- The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 11.68 milhões

5- Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 10.00 milhões

6- Splatoon 2 – 8.27 milhões

7- Super Mario Party – 5.30 milhões

8- 1-2 Switch – 2.86 milhões

9- Mario Tennis Aces – 2.53 milhões

10- Kirby: Star Allies – 2.42 milhões

11- Donkey Kong Country: Tropical Freeze – 2.08 milhões

12- Octopath Traveler – 1.08 milhões

13- Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit – 1.06 milhões

14- Captain Toad: Treasure Tracker – 1.05 milhões

Sucesso

Com os dados, é possível já traçar um comparativo do sucesso do Switch, em comparação à outras plataformas da Nintendo. O console híbrido, em menos de dois anos, já vendeu mais unidades do que consoles como WiiU e GameCube, por exemplo, em toda a sua vida útil. Além disso, está prestes a ultrapassar também o sucesso do Nintendo 64, que vendeu 33 milhões de unidades. Confira os dados na tabela abaixo: