Divulgado o primeiro trailer da animação ‘Spider-Man: Into the Spider Verse’

A Sony Pictures divulgou na manhã desta quarta-feira, 6, o primeiro trailer da animação original Spider-Man: Into the Spider Verse, que irá mostrar uma cidade de Nova York em que existem várias pessoas com os mesmos poderes aracnídeos de Peter Parker.

Na produção, que tem roteiro escrito por Phil Lord e baseada no universo Ultimate da Marvel, irá trazer a história do estudante Miles Morales, órfão descendente de negros e porto-riquenhos que contará com a orientação de Peter Parker para entender seus poderes. Criado nos quadrinhos por Brian Michael Bendis e Sara Pichelli em 2011, Morales chegou a ser o Homem-Aranha titular.

Dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, Spider-Man: Into the Spider Verse combina animação feita por computadores com um estilo para parecer com os quadrinhos do Homem-Aranha e vai contar com as vozes de atores consagrados como Mahershala Ali, Jake Johnson, Hailee Steinfeld e Liev Schreiber.

A previsão de estreia da produção nos cinemas brasileiros é no dia 20 de dezembro.