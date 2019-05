Disney divulga calendário de estreias dos próximos 8 anos

Foto: Divulgação

A Disney anunciou nesta terça-feira, 7, as datas de estreia de 48 filmes que serão lançados nos próximos sete anos. O calendário, que já havia sido parcialmente definido, sofreu algumas alterações após a absorção da Fox pelo conglomerado.

A saga Star Wars ganha três novos filmes, que serão lançados em 2022, 2024 e 2026, sempre no mês de dezembro. A trilogia A ascensão Skywalker, dirigida por J. J. Abrams, estreia em dezembro deste ano.

Entre os filmes listados, estão oito novas produções da Marvel. Os títulos dos filmes, segundo a Disney, ainda não foram definidos.

A franquia Avatar, de 2009, finalmente ganhará continuação. O segundo filme da série será lançado em dezembro de 2021. Os títulos seguintes serão lançados também em dezembro, nos anos de 2023, 2025 e 2027.

Animações da Disney também estão no calendário: no próximo ano, estreiam Mulan (março/2020) e Cruella (dezembro/2020). A lista fica completa com animações da Pixar e produções da Fox.

Confira o calendário

2020

Underwater – 10 de janeiro

Filme de Kingsman ainda sem título – 14 de fevereiro

Call of the Wild – 21 de fevereiro

Onward – 6 de março

Mulan – 27 de março

Os Novos Mutantes – 3 de abril

Filme da Marvel ainda sem título – 1º de maio

Artemis Fowl: O mundo secreto – 29 de maio

Filme da Pixar ainda sem título – 29 de junho

Free Guy – 3 de julho

Bobs Burgers – 17 de julho

Jungle Cruise – 24 de julho

The One and Only Ivan – 14 de agosto

Death on the Nile – 9 de outubro

Filme da Marvel ainda sem título – 6 de novembro

Rons Gone Wrong – 6 de novembro

Animação da Disney ainda sem título – 25 de novembro

West Side Story – 18 de dezembro

Cruella – 23 de dezembro

2021

Filme da Marvel ainda sem título – 12 de fevereiro

Nimona – 5 de março

Filme da Disney ainda sem título – 12 de março

Filme da Marvel ainda sem título – 5 de maio

Filme da Disney ainda sem título – 28 de maio

Filme da Pixar ainda sem título – 18 de junho

Filme de Indiana Jones ainda sem título – 9 de julho

Filme da Disney ainda sem título – 30 de julho

Filme da Disney ainda sem título – 8 de outubro

Filme da Marvel ainda sem título – 5 de novembro

Animação da Disney ainda sem título – 24 de novembro

Avatar 2 – 17 de dezembro

2022

Filme da Marvel ainda sem título – 18 de fevereiro

Filme da Pixar ainda sem título – 18 de março

Filme da Marvel ainda sem título – 6 de maio

Filme da Disney ainda sem título – 27 de maio

Filme da Pixar ainda sem título – 17 de junho

Filme da Disney ainda sem título – 8 de julho

Filme da Marvel ainda sem título – 29 de julho

Filme da Disney ainda sem título – 7 de outubro

Filme da Disney ainda sem título – 4 de novembro

Animação da Disney ainda sem título – 23 de novembro

Filme de Star Wars ainda sem título – 16 de dezembro

2023

Filme da Disney ainda sem título – 17 de fevereiro

Avatar 3 – 22 de dezembro

2024

Filme de Star Wars ainda sem título – 20 de dezembro

2025

Avatar 4 – 19 de dezembro

2026

Filme de Star Wars ainda sem título – 18 de dezembro

2027