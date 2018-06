Disney busca novos recordes com a animação ‘Os Incríveis 2’

Após o sucesso dos super-heróis do universo Marvel no último “Vingadores: Guerra Infinita”, a Disney se prepara para quebrar novos recordes com o retorno da família Pêra, estrela do filme de animação “Os Incríveis 2”.

A obra pode cravar a melhor estreia de um filme de animação quando for lançado na sexta-feira nas telas americanas (28 de junho nos cinemas brasileiros), 14 anos após o primeiro “Os Incríveis”.

De acordo com especialistas, o filme dirigido por Brad Bird deve arrecadar cerca de US$ 140 milhões em seu primeiro fim de semana, superando o recorde de “Procurando Dory” em 2016 (US$ 135 milhões). O primeiro filme “Os Incríveis” arrecadou um total de US$ 633 milhões em receita e conquistou o Oscar de Melhor Filme de Animação em 2005.

“As pessoas esperam este filme há muito tempo”, explicou Samuel L. Jackson, que mais uma vez empresta sua voz ao super-herói Gelado na pré-estreia em Hollywood na semana passada. “Aqueles que viram o primeiro filme ainda jovens agora têm filhos, a quem eles vão mostrar (o original) antes de levá-los ao cinema”, acrescentou.

Para este segundo capítulo, é a mamãe Helena que trabalha para salvar o mundo, deixando para seu marido Roberto os cuidados da casa e das crianças Violeta, Flecha, bem como o mais novo Zezé. Uma tarefa bastante difícil em relação aos seus incríveis poderes. Mas a família Pêra e seu aliado Gelado terão que vestir suas fantasias para lutar contra um novo supervilão que ameaça o mundo.

“É como um filme de espionagem, muito sofisticado, que lembra os anos 60”, afirmou Holly Hunter, a voz americana de Helena, durante uma sessão de perguntas e respostas em Los Angeles (EUA). “Há influências muito diferentes, que vêm das paixões de Brad, sua infância, seu jeito de ser pai. Ele colocou tudo isso no mixer de uma forma muito pessoal”, acrescentou ela.

Apesar de uma lacuna de 14 anos, “Os Incríveis 2” começa cerca de cinco segundos após o final do primeiro, quando a família de super-heróis enfrenta uma nova ameaça. “Deixamos as pessoas famintas no final do primeiro filme (…) Havia esse cara mau, todo mundo queria saber o resultado da luta”, explicou a produtora Nicole Grindle. “É algo que podemos fazer na animação, quando não podemos esperar 14 anos em um filme real”, admitiu.

Os críticos estão sob embargo até o lançamento do filme nos cinemas, mas jornalistas especializados e fãs que compareceram à pré-estreia puderam reagir nas redes sociais. E a maioria parece ter adorado.

Bebê, criança, adolescente

“Os Incríveis 2 é muito divertido. Tem um ótimo trabalho de construção dos personagens e de seu universo. É super engraçado e tem ação ao longo de todo o tempo”, escreveu no Twitter Eric Eisenberg, do site especializado CinemaBlend. “Eu tinha algumas dúvidas, mas fiquei muito impressionado. Posso dizer que foi uma das melhores estreias do verão”, acrescentou.

Para Chris Hayner, da Gamespot, a sequência “aperfeiçoou praticamente tudo” do primeiro filme, apesar de um roteiro “um pouco previsível”. “O visual é incrível, os personagens são fantásticos e a história é muito divertida”.

“A parte ‘super-heróis’ é secundária em relação ao papel dos personagens em uma família”, indicou Brad Bird, para explicar o sucesso de seu primeiro filme. “Todo mundo foi bebê, muito entre nós foi uma criança de 10 anos hiperativa ou teve problemas de adolescente, e muitos são aqueles que tiveram filhos”, resumiu.