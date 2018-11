Diretor publica foto de Joaquin Phoenix caracterizado como Coringa em set

O roteirista e diretor do filme solo do Coringa, Todd Phillips, compartilhou em seu Instagram uma imagem que dá indícios de como será a nova versão do vilão, que será interpretado por Joaquin Phoenix.

Dirigido e coescrito por Todd Phillips, conhecido pela trilogia “Se Beber, Não Case”, as filmagens cuja produção ficou a cargo de Martin Scorsese, começaram em setembro. O roteiro leva também a assinatura de Scott Silver e a produtora Emma Tillinger Koskoff, colaboradora de longa data de Martin Scorsese, integra a equipe.

A expectativa é que o filme seja sombrio e experimente novas técnicas de produção, a fim de simular uma narrativa mais realista do crime na Gotham dos anos 1980. Além de Joaquin Phoenix como protagonista, o filme conta com Robert De Niro, Zazie Beetz, Marc Maron e Bryan Callen.

O filme deve chegar aos cinemas em outubro de 2019. No início das gravações, em setembro, A Warner Bros. havia divulgado a primeira visão oficial de Joaquin Phoenix como o novo Coringa. Veja o vídeo abaixo no endereço a seguir: https://twitter.com/twitter/statuses/1043184618160021505