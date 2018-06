Diretor afirma que ‘Guardiões da Galáxia 3’ será o último da série

Mais um sucesso dos estúdios Marvel, a franquia “Guardiões da Galáxia” está com seus dias contados. Ao menos é isso o que deu a entender o diretor do terceiro – e, aparentemente, último – episódio da saga, James Gunn.

Em conversa no Twitter, Gunn deixou claro que o terceiro longa da série também encerrará a história da equipe espacial. Tudo começou quando um fã pediu a ele para fazer muitos filmes da história, pois ama demais os personagens. O diretor, então, respondeu: “Obrigado, mas o Vol. 3 finalizará a trilogia.” Foto: Divulgação

Em seguida, outro fã tentou equilibrar as coisas dizendo que “sim, uma trilogia significa três, Sr. Gunn pode fazer mais filmes”. No entanto, para desespero dos seguidores, o diretor respondeu mais uma vez confirmando que o 3º volume seria o fim da história. “Sim, o Vol. 3 finalizará esta jornada do Guardiões e completará a história dos três filmes.”

Além de ser uma das franquias mais amadas do universo da Marvel, Guardiões da Galáxia é também uma peça importante para entender a fundo a trama de “Vingadores: Guerra Infinita”. O último episódio da trilogia está previsto para estrear em 2020.