‘Detetive Pikachu’, primeiro filme live-action de Pokémon, ganha trailer

A Warner Bros. e a Pokémon Company divulgaram nesta segunda-feira o primeiro trailer do filme Detetive Pikachu, produção em live-action que leva os monstrinhos de bolso ao cinema. Baseado no game de mesmo nome lançado para o Nintendo 3DS, o longa terá como protagonista o ator Ryan Reynolds (de Deadpool), que vai dublar o ratinho elétrico. Justice Smith é o protagonista “humano”. Detetive Pikachu tem estreia prevista para 9 de maio de 2019, no Brasil.

Em Detetive Pikachu, a história segue um padrão diferente dos games comuns (onde o objetivo é se tornar um Mestre Pokémon). Aqui, Pikachu se transforma em um detetive, tem a habilidade de falar e ajuda a polícia a resolver os casos mais estranhos envolvendo os demais Pokémon. Além de Reynolds e Smitch, o longa conta com Ken Watanabe, Kathryn Newton, Bill Nighy e Chris Geere.

Rob Letterman, que dirigiu Goosebumps: Monstros e Arrepios e As Viagens de Gulliver, comanda o filme. O roteiro foi escrito por Nicole Perlman, de Guardiões da Galáxia, e Alex Hirsch, o criador da animação Gravity Falls, do Disney XD. Recentemente, sessões testes foram realizadas e as reações foram extremamente positivas.