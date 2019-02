Desenvolvido pela EA, ‘Apex Legends’ é novo battle royale gratuito

Foto: Divulgação

Uma mistura de Fortnite com Overwatch, Apex Legends é a aposta da Respawn Entertainment e da Electronic Arts para os games do gênero battle royale (em que vence a partida o jogador que sobreviver ao ataque dos demais). Lançado nesta segunda-feira, dia 4, o jogo mistura mecânicas clássicas de jogos do estilo, como a busca pela sobrevivência, mas acrescenta personagens com características únicas. O jogo, gratuito, está disponível para PS4, Xbox One e PC.

O lançamento, segundo Vince Zampella, CEO da Respawn Entertainment, foi um sucesso. Em uma postagem no Twitter, ele afirmou que Apex Legends atingiu 1 milhão de jogadores únicos em menos de 8 horas. No game, 60 jogadores se enfrentam em partidas dentro de um mapa gigantesco. O battle royale faz parte do mesmo universo da franquia de games Titanfall. Assim como os demais games do tipo, Apex Legends também apresenta micro-transações, mas elas não são obrigatórias para quem quer se aventurar no game.