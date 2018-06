Depois de 2 anos, Niantic libera troca entre treinadores

Demorou, mas uma das funcionalidades mais aguardadas pelos jogadores de Pokémon GO finalmente será liberada pela Niantic, produtora do game, ainda nesta semana. Em comunicado oficial, a empresa revelou que em breve será possível se conectar a amigos reais que também jogam o game e enviar itens, presentes e, claro, realizar a troca de monstrinhos entre si.

Para adicionar um amigo, primeiro será necessário usar o Código de Treinador. Após enviar o convite, o outro jogador decide se aceita ou não o pedido de amizade. Se ele aceitar, os dois jogadores se tornam amigos e entram numa Lista de Amigos.

Com a atualização, após girar um disco de PokéStop, você poderá ganhar um presente especial. Esse item, no entanto, não pode ser aberto pelo jogador: ele deve ser enviado à um dos seus amigos e contém itens raros e úteis na jornada – você pode enviar junto até mesmo um cartão personalizado. Além disso, esses presentes especiais podem conter Pokémon raros, como as Alola Forms dos monstrinhos de Kanto.

Ao enviar itens ou participar de Batalhas de Raid com o seu amigo, o nível de amizade aumenta. Isso é importante pois algumas trocas – como a de Pokémon Lendários ou Brilhantes (os shiny) só poderão ser realizados quando esse nível for mais alto. Confira mais informações no site oficial de Pokémon GO.