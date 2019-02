‘Crash Team Racing: Nitro-Fueled’ recebe novo trailer e gameplay; assista

‘Crash Team Racing: Nitro-Fueled’, remake do game de corrida lançado em 1999 para o Playstation 1, ganhou uma série de novos vídeos. No novo trailer e nos gameplays, é possível ver mais detalhes dos personagens, itens e pistas do game de corrida, que segue os passos da franquia Mario Kart. O game chega às lojas em 21 de junho, com versões para PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Desenvolvido pela Beenox e publicado pela Activision, o jogo foi recriado do zero e traz os personagens, karts, pistas e arenas de volta com gráficos em alta definição. O relançamento inclui os modos Aventura, Arcade Single Race e Cup Race, Time Trials e Batalha, com a opção de jogar sozinho ou contra seus amigos, tanto online quanto offline.