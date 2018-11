Conheça ‘Araní’, game brasileiro que mistura pancadaria e mitologia indígena

Criaturas mitológicas, clima sombrio e muita pancadaria. Essas são apenas algumas das características de Araní, game independente desenvolvido pelo estúdio pernambucano Diorama Digital. O jogo brasileiro ganhou nesta semana seu primeiro teaser, mostrando um poucos dos gráficos e dos combates. A produção, no entanto, ainda está em fase alfa de desenvolvimento e não tem data de lançamento definida. Araní será lançado para PS4, Xbox One e PC.

Em Araní, você controlará uma guerreira indígena da Tribo do Sol, que está “em uma jornada de auto-descobrimento e maestria de luta para salvar o povo dela de um antigo poder mitológico”, segundo a sinopse divulgada pelo estúdio. A jogabilidade segue o estilo “hack n slash”, que tornou famosos games como God of War, Nier: Automata e Darksiders, em que o jogador pode desferir golpes rápidos e fazer combos.

O estúdio responsável pelo game já trabalhou em games famosos, como Horizon: Zero Dawn, lançado no ano passado para Playstation 4. Esta foi a primeira vez que uma companhia brasileira ajudou na produção de conteúdo 3D para um game exclusivo lançado para o console da Sony. Segundo a empresa, foram mais de 60 mil horas de trabalho em uma equipe com mais de 20 pessoas. A equipe foi responsável pelo desenvolvimento de todas as montarias do jogo, assim como vários personagens importantes da trama.