Confira as 14 séries que chegam à Netflix em março

A Netflix anunciou as séries que chegam à plataforma no mês de março. A princípio serão 14 séries, algumas novidades e outras continuações, com novas temporadas. Na lista, a estreia da série brasileira Coisa Mais Linda, com Maria Casadevall, além da terceira temporada de Santa Clarita Diet, com Drew Barrymore.

Família ao Resgate

Após a morte repentina de sua mulher, o comandante de busca e salvamento John West decide mudar, com os três filhos, para sua cidade natal, a rural Turtle Island Bay. Primeira temporada estreia em 1º de março.

The Shannara Chronicles

Após a destruição da civilização, três jovens heróis tornam-se a última esperança da Terra, na luta contra demônios que ameaçam acabar com o planeta. Segunda temporada estreia em 1º de março.

Saiki Kusuo no Psi-nan

Foto: Divulgalção

Ainda criança, o estudante Kusuo Saiki prometeu que esconderia suas habilidades de prever o futuro, mas esse talento continua sendo um problema em sua vida. Terceira temporada estreia em 1º de março.

Atlanta

O rapper Paper Boi e seu empresário Earn, que são primos, tentam alcançar a fama juntos na cena musical de Atlanta, Georgia. Segunda temporada estreia em 2 de março.

Secret City

Foto: Divulgalção

A vida pessoal e profissional de uma experiente jornalista da Austrália é abalada por um escândalo governamental. Segunda temporada estreia em 6 de março.

A Ordem

Após entrar para uma sociedade secreta, o jovem Jack Morton começa a fazer parte do universo sombrio e repleto de monstros, magia negra e intrigas. Primeira temporada estreia em 7 de março.

Shadow

Um ex-policial, que sofreu uma perda trágica, passa a ser incapaz de sentir dor e, a partir daí, decide ir sozinho atrás dos bandidos que despistaram a polícia de Johanesburgo. Primeira temporada estreia em 8 de março.

Queer Eye

Cinco novos “fabulosos” estão chegando com dicas de estilo, transformações emocionantes e grandes revelações. Terceira temporada estreia em 15 de março.

Love, Death & Robots

A série de animação antológica tem pegada estilo Black Mirror, de Tim Miller e David Fincher. Primeira temporada estreia em 15 de março.

Terrace House: Opening New Doors

Um grupo de jovens, entre os quais um chef, um esquiador e um jogador de hóquei, decide se reunir nas florestas de Karuizawa com o objetivo de correr atrás de seus sonhos. Sexta temporada estreia em 12 de março.

Z Nation

Um grupo embarca em uma perigosa jornada para levar o único sobrevivente de uma epidemia zumbi a um centro de pesquisas. Quinta temporada estreia em 15 de março.

Coisa Mais Linda

Protagonizado por Maria Casadevall, a série conta a história de Maria Luiz que, depois do desaparecimento do marido, transforma a propriedade dele numa casa noturna de bossa nova. Primeira temporada estreia em 22 de março.

Santa Clarita Diet

Com pegada cômica, a série mostra um casal de corretores, que tem sua tranquila vida alterada quando a mulher passa por mudanças drásticas, tudo com muitas mortes e destruição. Terceira temporada estreia em 29 de março.

On My Block

Em um bairro marginalizado de Los Angeles, a amizade destes quatro adolescentes espertos, divertidos e descolados é testada no início do ensino médio. Segunda temporada ainda não tem data, mas será em março.