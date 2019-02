Com Arya Stark, HBO revela novo trecho de ‘Game of Thrones’

O dia 14 de abril parece estar muito longe para os fãs de “Game of Thrones” que aguardam com expectativa a oitava e última temporada da série. Enquanto os novos seis episódios não chegam, a HBO está alimentando a curiosidade do público com alguns trechos do que está por vir.

Neste domingo, 24, o canal de televisão publicou um vídeo com os lançamentos de 2019 e, entre as cenas, havia uma com Arya Stark. As imagens mostram um exército em movimento e um dragão sobrevoando os soldados armados. Arya fica impressionada com o animal alado e observa tudo com aparente curiosidade.

A HBO já divulgou diversas imagens e cenas dos derradeiros momentos da trama.