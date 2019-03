Charles Martinet retorna para a Brasil Game Show de 2019

Foto: Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, a BGS (Brasil Game Show) terá a presença de Charles Martinet, dublador do Super Mario, personagem mais icônico dos videogames. Ele retorna à maior feira de games da América Latina entre os dias 10 e 11 de outubro e terá uma agenda repleta de atividades, como sessões de meet & greet gratuitas, painel sobre sua carreira no BGS Talks e concursos de cosplay, onde será jurado.

Martinet foi escolhido pelo público da edição de 2018 como a personalidade que mais gostariam de ver novamente no evento. Além de Mario, o ator e dublador também dá voz a outros personagens da Nintendo, como Luigi, Wario e Waluigi.

“Além de um legado profissional incrível, Charles Martinet tem um carisma e simpatia contagiantes. Na BGS de 2018, nos surpreendeu pela disponibilidade para atender aos fãs, sempre sorrindo e, nitidamente, se divertindo com o entusiasmo dos brasileiros”, comentou Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show.

Norte-americano, Charles Martinet se dedica à carreira de ator há mais de quatro décadas e ganhou projeção mundial com a dublagem de Mario. A relação do ator com o personagem vem desde o início da década de 90, quando, por indicação de um amigo, participou de um teste para interpretar o protagonista bigodudo da Nintendo em um sistema de animação ao vivo em que interagia com o público em tempo real.

A voz de Martinet pode ser ouvida em mais de 100 jogos do Mario e também em outros títulos, como Skies of Arcadia, Shadow of Destiny, The Elder Scrolls V: Skyrim, Bit Trip Runner, Tiger Woods, PGA Golf e Senhor dos Anéis.

