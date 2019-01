Caco, Magda e Ribamar estão de volta em ‘Sai de Baixo – O Filme’ ; veja o trailer

Um dos seriados de humor mais queridos do Brasil vai invadir o cinema. “Sai de Baixo – O Filme” ganhou nesta segunda-feira, dia 7, seu primeiro trailer. O longa, que estreia em 21 de fevereiro, marca o retorno de personagens adorados como Caco Antibes (Miguel Falabella), Magda (Marisa Orth), Ribamar (Tom Cavalcante), Cassandra (Aracy Balabanian) e Vavá (Luis Gustavo). Confira o vídeo:

Na trama, depois de uma longa temporada na prisão, Caco volta ao Largo do Arouche para descobrir que todos estão mais falidos do que nunca. A família foi despejada do apartamento e, como se não bastasse, está morando de favor com o porteiro Ribamar. Como algumas coisas nunca mudam, não demorou muito até Caco meter a família inteira em uma nova roubada. Ao lado de Magda, Ribamar, Vavá, Cassandra e Cibalena (Cacau Protásio), o trambique dessa vez será a nível internacional.

A nova história de Sai de Baixo ainda contará com os nomes de Lúcio Mauro Filho, Katiuscia Canoro e Castrinho no elenco. O roteiro é de Miguel Falabella, com direção de Cris D’Amato. Daniel Filho está na produção da comédia.