Bumblebee surpreende as crianças na Zanini Kids

Foto: Divulgação

A Zanini Kids do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, recebeu uma visita ilustre no último domingo, dia 06: Bumblebee, o simpático robô protagonista dos filmes da saga Transformers compareceu na loja, onde tirou fotos e conversou com os fãs de todas as idades. A ação organizada pela Zanini Kids aproveitou o momento em que o novo filme do personagem, que estreou em dezembro, segue em cartaz nos cinemas.

Foto: Divulgação

Crianças e adultos aproveitaram o dia de folga para conhecer o herói de perto. “As crianças adoraram, porque ele é grande e interagiu bastante. Algumas levaram seus brinquedos relacionados e Bumblebees em miniatura para brincar com ele. Nós paramos o corredor”, comentou Silvana Rosineli, proprietária da loja. “Devido aos filmes, existe toda uma coleção de produtos dos Transformers e trouxemos o Bumblebee, que é uma novidade aqui na região”.

Essa não é a primeira vez que a loja recebe a visita de personagens do cinema. Personagens de filmes como A Bela e a Fera e Toy Story também já passaram pelo local. E a próxima atração já está confirmada: em março, a Zanini Kids vai receber a visita dos heróis da Marvel para celebrar a estreia de Vingadores: Ultimato.

No novo filme dos Transformers, dirigido por Travis Knight, Bumblebee, um Autobot que há anos atrás lutou contra os Decepticons em seu planeta natal, Cybertron, encontra refúgio na Terra. Charlie Watson (Hailee Steinfeld), encontra um Fusca em um ferro velho e, após consertá-lo, o veículo se transforma no herói. Ambos desenvolvem grande amizade enquanto são caçados por uma agência governamental: O Setor 7.