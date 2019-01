Arlequina retorna ao cinema em ‘Aves de Rapina’; veja o primeiro teaser

Depois do sucesso da Arlequina, vivida por Margot Robbie no longa Esquadrão Suicida, não era de se estranhar que a Warner e a DC Comics quisessem reutilizar a personagem em projetos futuros. Nesta segunda-feira, o estúdio divulgou o primeiro teaser de Aves de Rapina (Birds of Prey and the Fantabolous Emancipation of Harley Quinn, no original), produção que mostra o retorno da doutora Harley Quinn aos cinemas:

Nessa primeira prévia, é possível ver, além do novo visual da Arlequina, novos personagens como a Caçadora (vivida por Mary Elizabeth Winstead), a Canário Negro (Jurnee Smollett-Bell), Cassandra Cain (Ella Jay Basco), Renne Montoya (vivida por Rose Perez) e até mesmo os vilões Máscara Negra (vivido por Ewan MacGregor) e Victor Zsasz (interpretado por Chris Messina). Antes do teaser, Margot já tinha divulgado imagens da produção em seu Instagram.

Aves de Rapina será dirigido por Cathy Yan e deve chegar aos cinemas apenas em 2020.