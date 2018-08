Alec Baldwin não participará mais do filme de origem do Coringa

Dias após o site Deadline confirmar que Alec Baldwin seria Thomas Wayne no filme de origem do Coringa, o ator norte-americano disse em entrevista para o jornal USA Today que não vai mais participar da produção do diretor Todd Phillips por conta de conflito de agenda.

“Eu não vou mais fazer esse filme”, disse Baldwin para o jornal. “Tenho certeza que existem pelo menos outros 25 caras que podem fazer esse papel”, completou. No Twitter, ele reafirmou que não está na produção. “Vou falar para ficar gravado, eu não fui contratado para participar do filme do Todd Phillips sobre o Coringa como uma espécie de Donald Trump. Não vai acontecer”, escreveu.

As filmagens da produção estão programadas para começar no próximo dia 10 de setembro e vão contar com Joaquin Phoenix como o arqui-inimigo do Batman. Robert De Niro, Zazie Beetz e Marc Maron também fazem parte do elenco do filme previsto para estrear em 2019.