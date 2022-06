Visto EB-3 pode conceder Green Card para trabalhadores brasileiros

De acordo com a advogada americana Kris Lee, a modalidade possibilita a estadia permanente do solicitante e seus familiares nos Estados Unidos

Com um mercado de trabalho cada vez mais concorrido no Brasil, morar e trabalhar nos Estados Unidos tem se tornado uma opção viável para brasileiros que são elegíveis em algumas modalidades de visto no país. No entanto, é necessário estar bem preparado antes de iniciar o pedido de imigração.

O Visto EB-3, por exemplo, que concede um Green Card aos seus portadores, é uma autorização de residência permanente nos EUA, destinada a trabalhadores qualificados ou não e também profissionais de determinadas áreas.

De acordo com Kris Lee, sócia-gerente e Advogada americana da LeeToledo PLLC, com mais de 30 anos de prática em direito, alguns aspectos devem ser levados em consideração. “Para fazer a solicitação de um EB-3 é preciso ter como fundamentação um emprego existente nos EUA, além das qualificações necessárias para a ocupação”, relata.

A advogada revela como funcionam os requisitos para que esses trabalhadores se enquadrem na modalidade de visto. “Os ‘trabalhadores qualificados’ precisam comprovar experiência de treinamento de dois anos em sua área de formação ou, pelo menos, 2 anos de experiência profissional que seja de relevância. Enquanto isso, na modalidade ‘profissionais’, o visto é emitido para estrangeiros que tenham grau escolar superior ou equivalente ao que é requisitado aos trabalhadores americanos para aquela determinada ocupação”, pontua.

Diferente da maioria das categorias, o EB-3 pede que a empresa realize o requerimento junto ao governo dos Estados Unidos. “A empresa preenche um formulário de certificação de trabalho, afirmando que não foi possível empregar um trabalhador local para a vaga. Além disso, a companhia deve comprovar que possui estabilidade financeira e atestar que o salário pago será o mesmo que um empregado americano receberia”, revela Kris Lee.

Vale lembrar que o trabalhador estrangeiro deve contar com passaporte válido por mais de 6 meses, além da certificação de trabalho americana e registro de antecedentes criminais e judiciais.

Com a solicitação de visto aprovada, o trabalhador poderá levar sua família para os Estados Unidos, mas existem restrições. “Além de conceder um Green Card, cônjuge e filhos menores de 21 anos (solteiros) podem acompanhar o solicitante. Nesse caso, eles precisam solicitar vistos específicos dependendo da modalidade aprovada para o trabalhador. Além disso, os EUA permitem que o cônjuge tenha uma autorização de emprego, facilitando a transição de toda a família para o País”, finaliza a advogada.