A vinícola localizada em São Roque – SP, está com a inscrições abertas para a Vindima Góes 2023, que será realizada do dia 21 de janeiro ao dia 12 de fevereiro, sempre aos sábados, domingos com horários de saídas às 10h e 11h30 para início do passeio e no feriado de 25/01, com saída às 11h30.

O maior evento da empresa, que celebra a colheita das uvas e envolve os turistas que revivem as antigas tradições da elaboração dos vinhos, onde eles colhem os frutos no parreiral, conhecem a fábrica e depois o ponto alto do passeio pisam as uvas, ao som de músicas típicas europeias.

O visitante ainda receberá um voucher para retirar a garrafa da Vindima – um vinho exclusivo – que será elaborado a partir da colheita e pisa da uva do grupo. Essa safra fica pronta entre outubro/novembro de 2023.

Os visitantes são recebidos na sede da empresa, onde conhecem a história da Vinícola Góes. Neste momento inicia o encontro e a vivência com as tradições que fazem o mundo do vinho tão peculiar. Em seguida, o turista é levado para os parreirais em um trenzinho com música típica, deixando para trás o movimento da cidade e aproveitando o clima agradável do interior. No decorrer do percurso, em um bate papo descontraído, são apresentadas curiosidades sobre o plantio, as variedades de uvas e a colheita.

Entrando no parreiral, os participantes colherão as uvas utilizando tesouras específicas, já protegidos pelos chapéus e tendo em mãos as cestas, como os antigos camponeses faziam. Ainda no vinhedo, acompanhados pelo enólogo Fábio Góes, será possível conhecer os segredos do plantio das videiras e da produção de grandes vinhos.

O passeio segue na fábrica, com informações sobre o processo de produção dos vinhos e uma das atrações mais esperadas: a famosa pisa da uva. Todos são guiados para reviver a história de como tudo começou na produção dos vinhos, da maneira mais tradicional: pisando as uvas com os pés em grandes tinas e ao som de músicas típicas. Após a pisa, acontece um brinde para comemorar a safra. Depois os participantes seguem para o almoço português harmonizado e depois da refeição existem espaços de descanso e convivência para o turista curtir o clima da Vinícola Góes.

Para retornar à sede da empresa, o wine bus, um ônibus temático, estará disponível a cada 30 minutos.

Ilhas interativas

Os parreirais da Vinícola Góes são cercados pela Mata Atlântica. Por isso, a vinícola preparou um espaço especial para que os turistas sintam a presença da natureza em todos os momentos.

No local, os visitantes desfrutam da área de entretenimento, onde estão dispostas as Ilhas Interativas, compostas por várias atividades, como: wine bar, música ao vivo, espaço kids e muito mais. Para os aventureiros há uma pequena trilha ecológica e para os que procuram descanso há vários pontos de repouso.

O passeio completo inclui: transporte exclusivo de trenzinho até a fazenda; tour com o enólogo com explicações da produção de vinhos; chapéu para sua experiência na colheita das uvas; degustação com diversos rótulos da empresa; música ao vivo; Wine Bar; taça de vinho para o brinde e comemoração da colheita e pisa da uva; almoço típico português completo com a linha premium de vinhos e sucos da Vinícola Góes à vontade; garrafa do vinho que será feito na pisa da uva do grupo, que ficará pronto entre outubro e novembro de 2023.

Evento

Vindima Góes 2023

Data: 21, 22, 25, 28, 29 de janeiro e 04, 05, 11 e 12 de fevereiro

Horário: O evento conta com dois horários por dia, 10h e 11h30

Local: Vinícola Góes

Vagas Limitadas: necessário reserva.

Inscrição: https://www.wine-locals.com/passeios/vindima-2023-na-vinicola-goes

Crianças de até 05 anos – Gratuito (necessário reservar)