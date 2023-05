Viaje por belos lugares no Estado de São Paulo

Há muito lugares para viajar em São Paulo. O estado tem muito a oferecer fora do agito da capital. São 645 municípios com belas praias, atrativos naturais, culturais e gastronômicos. Separamos algumas cidades para você incluir no seu próximo roteiro de viagem, nas férias, feriados ou fim de semana.

Atibaia

A terra do morango é uma estância climática. Atrai por seu clima de serra e sua beleza natural. Da Pedra Grande saltam aventureiros de asa delta e paraglider. Durante a Festa das Flores e a do Morango, milhares de turistas invadem a pacata cidade.

Barra Bonita

Aqui o grande atrativo é o contato com o rio Tietê. Bem diferente da paisagem feia na capital paulista, o rio em Barra Bonita é limpo permitindo a pesca, a canoagem e passeios de barco, a principal atração turística da cidade. Por algumas horas o visitante pode desfrutar de uma tranquila navegação pelo rio Tietê e conhecer a eclusa mais antiga da América Latina.

Boituva

Se Brotas é a capital radical, Barretos, do rodeio, Boituva é a capital paulista do paraquedismo. Quem tem coragem pode fazer um rápido curso e saltar de paraquedas a mais de 3.000 metros de altitude. Boituva também é conhecida pelos belos voos de balão.

Botucatu

Fundada em 1720, a cidade no início era chamada de Ybytu-Katu, que significa em tupi “bons ares”. Centenas de anos depois é pelos bons ares e a bela natureza que Botucatu atrai os turistas, principalmente os mais radicais. A região oferece várias opções como cachoeiras, trilhas e o turismo rural. Em meio a montanhas o visitante pode curtir escalada, canyoning e trekking, com destaque para o belo mirante da Pedra do Índio.

Cunha

Nosso giro pelo interior de São Paulo segue no Vale do Paraíba, em meio à Mata Atlântica, onde chegamos a Cunha. Esta bucólica cidade tem paisagens incríveis e muito verde para o turista desfrutar. Um ótimo lugar para fazer trilhas e curtir cachoeiras. Para conhecer um pouco da história local, o visitante pode percorrer “O Caminho do Ouro”, que abriga paisagens exuberantes, incluindo a vista panorâmica do litoral de Parati. Cunha é famosa também pela cerâmica artística e pela culinária, especialmente pelo pinhão.

Itu

Itu foi imortalizada e ganhou fama como Cidade do Exageros na interpretação do humorista Simplício, da Praça da Alegria. O turismo se faz com a fama e no centro da cidade é possível encontrar orelhão, lápis, semáforo e até caixa eletrônico gigantes. Além dos exageros e da boa gastronomia, com destaque para famoso bife à parmegiana, Itu é considerada berço da República por ter sediado, em 1873, a primeira Convenção Republicana do Brasil, e também abriga o importante Parque Geológico do Varvito.

Olímpia

No norte do Estado de São Paulo, Olímpia atrai mais de 2 milhões de visitantes por ano por causa de suas águas termais. A cidade conta com dois parques aquáticos, Thermas do Laranjais e Hot Beach. Além de relaxar nas águas quentes, há outras atrações para os turistas, como o Vale do Dinossauro.

Ribeirão Preto

Uma das cidades mais ricas do Estado impulsionada pelo agronegócio, Ribeirão Preto é conhecida como a Califórnia brasileira. O calor se faz sempre presente e um chope gelado é melhor pedida. A cidade tem vários atrativos, como museus, teatros, parques, cachoeiras e jardins.

São Roque

Bem pertinho da capital fica uma cidade acolhedora e repleta de atrações. Na Terra do Vinho é na montanha que tem o seu principal atrativo para às famílias. O Ski Mountain Park é um parque de diversões que conta com teleférico e pista de esqui artificial. Além disto, São Roque é conhecida por seu restaurantes e boas hospedagens.

Santo Antônio do Pinhal

Vizinha de Campos do Jordão, a cerca de 20 quilômetros, Santo Antônio do Pinhal é uma alternativa um pouco mais barata e menos badalada na Serra da Mantiqueira, mas também com muitos atrativos. Principal cartão postal da cidade, o Pico dos Agudos oferece uma vista incrível a 1,7 mil metros de altitude – o local é bastante procurado por quem gosta de se aventurar nos voos de asa delta.

Santos

Com uma rica história ligada a sua posição estratégica marítima, Santos se desenvolveu e hoje abriga o maior porto da América Latina. Um passeio pelo seu centro histórico de bonde leva o visitante aos séculos 19 e 20. A cidade abriga diversos museus, entre os principais estão o do café e o da pesca. Santos também abriga um belo aquário, atração imperdível para visitantes com crianças.

Serra Negra

Um dos destinos preferidos dos casais apaixonados. Em meio às montanhas e com clima incrível, Serra Negra atrai por sua beleza natural, gastronomia e aconchego. A estância hidromineral fica a 142 km da capital e pertence ao Circuito das Águas Paulistas. A cidade também é grande polo de malharias e tem um passeio legal de teleférico.

Ubatuba

Bem perto da divisa com o Rio de Janeiro fica Ubatuba, um ótimo lugar para conhecer em São Paulo. As praias de Ubatuba estão entre as mais belas e bem preservadas do Litoral Norte paulista. São mais de cem praias ao longo de 80 km de litoral e um bocado de ilha. Encravada entre a serra e o mar, Ubatuba encanta com praias desertas e pedacinhos de paraíso cercados por natureza quase intocada.