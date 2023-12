Viagem de última hora: dicas de destinos para passar o Réveillon

O ano está acabando e, com 2024 batendo à porta, aumenta também a procura pelos chamados “destinos de escapada” para o Ano Novo. São locais geralmente mais próximos à região de origem do viajante, onde é possível pensar em uma programação completa para passar poucos dias ou mesmo um final de semana.

E, como muita gente espera até o último minuto para decidir onde vai passar a virada do ano, a Maxmilhas, travel tech, selecionou alguns destinos para ajudar quem está planejando uma viagem de última hora a conhecer novos lugares no Réveillon. Confira a lista.

Litoral Norte (SP)

Praia, festa e natureza: o Litoral Norte de São Paulo reúne vários locais interessantes para passar a virada do ano. A região é composta por 5 municípios que contam com praias para os mais variados gostos e estilos, bem como boa disponibilidade de hospedagens.

Em Caraguatatuba, as festividades começam no dia 28 de dezembro com abertura do ‘Caraguá Tá Show’. O evento gratuito acontece na Praça da Cultura, no Centro da cidade, e conta com apresentação de Alexandre Pires (28/12), Festival Samba e Pagode (29/12), Forró de Todos (30/12) e muitos outros artistas até 27 de janeiro. As atrações da virada ainda não foram divulgadas, mas a cidade geralmente faz uma grande festa com shows pirotécnicos espalhados pela cidade.

Quem oferece programação parecida no litoral Norte de SP é São Sebastião. O Festival de Verão terá início no dia 28 de dezembro, com show de Cláudia Leitte, e vai até o final de janeiro. Próximo à virada do Ano Novo terão shows de Maria Cecília & Rodolfo (29/12) e Vou pro Sereno (30/12). No domingo, acontece a festa de Réveillon no Complexo Turístico da Rua da Praia, no Centro Histórico, a partir das 21h – mesmo horário e local dos demais shows.

Ubatuba, Ilhabela e Bertioga ainda não confirmaram suas programações, mas, tradicionalmente, também promovem festas e queima de fogos silenciosa, além de receberem muitos eventos privados oferecidos pelos bares e restaurantes das cidades.

Ilha Grande (RJ)

Localizada no Rio de Janeiro, próximo à Angra dos Reis, Ilha Grande é um daqueles destinos que você não pode deixar de conhecer. O arquipélago oferece inúmeras trilhas, passeios de barco, lagoas naturais e pousadas charmosas. A ilha tem maior fluxo de pessoas aos finais de semana e feriados, por isso, é bem provável que no Ano Novo você encontre muitos visitantes por lá.

Todo ano, a Prefeitura de Angra dos Reis promove show pirotécnico e apresentação de uma banda convidada na Vila do Abraão, principal bairro de Ilha Grande. No dia 1º de janeiro, a programação continua com a tradicional procissão marítima, com centenas de embarcações saindo da Ilha Grande em direção à Ilha da Gipóia, em Angra dos Reis. A programação oficial deste ano ainda não foi divulgada.

Circuito das Águas (MG)

O Circuito das Águas é composto por 14 municípios localizados no Sul de Minas, entre eles, os mais famosos são Baependi, Caxambu e São Lourenço. A região conta com cachoeiras, parques, balneários e belezas naturais ambientadas pela Serra da Mantiqueira. Além disso, o circuito é muito famoso por quem busca turismo de bem-estar e religioso. Ideal para quem deseja um lugar mais sossegado para ver o novo ano chegar, longe dos agitos das praias, é uma ótima pedida.

Chapada dos Veadeiros (GO)

Outra opção para quem deseja substituir os barulhos dos fogos de artifício à meia noite pelos sons da natureza é a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A região conta com muitas cachoeiras, mirantes e trilhas para quem curte esse tipo de passeio e quer iniciar o Ano Novo com energias renovadas.

São Miguel dos Milagres (AL)

Além de contar com praias e paisagens paradisíacas, São Miguel dos Milagres, no Alagoas, é palco da tradicional festa de Ano Novo “Réveillon dos Milagres”, que dura 5 dias. Mas, se você não curte tanto festas, há sempre opções de passeios durante o dia ou a possibilidade de curtir uma noite tranquila em um resort ou pousada.

Trancoso (BA)

Localizado em Porto Seguro, o distrito de Trancoso conta com muitas festas e tem uma paisagem magnífica. Entre as opções para curtir a virada, há a “Festa do Taípe”, que reúne muitas atrações artísticas e milhares de pessoas na praia do Taípe, oferecendo uma experiência única.

Alter do Chão (PA)

Parte do município de Santarém, Alter do Chão é um distrito que possui muitos encantos. Suas águas doces cristalinas já foram reconhecidas internacionalmente. Um destino diferente para conhecer e começar o ano saindo do comum. A festa “Vai Tapajós” é famosa na região e promete três dias de festejos no Réveillon, celebrando a natureza, cultura e energia do Rio Tapajós.

Balneário Camboriú (SC)

Balneário Camboriú é uma cidade turística e muito badalada. Por isso, é uma ótima opção para quem busca festas para a virada de 2023 para 2024 em Santa Catarina. Segundo a prefeitura da cidade, a expectativa é de que cerca de 1 milhão de pessoas se reúnam na Praia Central para assistir aos fogos. O município promete ainda o maior relógio com contagem regressiva do Brasil, que será instalado na roda-gigante da praia.

Além disso, a cidade catarinense oferece muita diversão, boas praias, bares e restaurantes para curtir em qualquer momento do dia.

Fonte: MAXMILHAS, plataforma de pesquisa e compra de viagens