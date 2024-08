Verão europeu: velho continente vai além do euro e é um verdadeiro cartão-postal

Para quem não gosta de praia, Budapeste é uma cidade perfeita para curtir os dias de verão com outras opções de entretenimento - Foto: Jo Stolp - Pixabay

Nesta temporada, o turismo de verão se volta para países do hemisfério norte. O velho continente se torna atrativo pela facilidade para circular entre diferentes países. Seja para uma viagem em família ou mochilão, opções não faltam para quem deseja aproveitar o calor do lado de lá.

Na hora de planejar uma viagem que vai passar por vários países e com diferentes moedas, uma preocupação vem à tona durante a organização financeira: qual moeda é aceita em cada país, como fazer o câmbio, qual cartão levar, quanto de dinheiro carregar e por aí vai. Uma aliada para ajudar nos gastos no exterior é uma conta global multimoeda, que permite fazer conversões instantâneas e ter a garantia de utilizar o câmbio comercial – aquele mostrado pelo Google. Confira um roteiro de cinco locais – com diferentes moedas – para visitar durante o verão na Europa e aproveitar o melhor do câmbio:

Riviera Albanesa, Albânia

A Riviera Albanesa é a faixa do litoral que vai de Vlora a Saranda no sudoeste da Albânia, e é banhada pelo mar Jônico, um braço do mar Mediterrâneo. Nesta região estão localizadas algumas das praias mais bonitas do país, sendo muitas delas ainda intocadas, onde o turismo não chegou com muita força. Algumas das principais sugestões para visitar são as praias de Lukove, Buneci, Borsh e Qeparo. A moeda oficial da Albânia é o lek albanês, e a taxa de câmbio é R$ 1.000 = 16.534 leks albaneses.

Ölüdeniz, Turquia

Apesar de ser um lugar paradisíaco, a região de Ölüdeniz não é um destino óbvio na Turquia. Ölüdeniz, que significa “mar morto”, é um bairro do município de Fethiye, na província de Muğla. O local é conhecido por suas águas quietas, mesmo durante tempestades. Se tiver oportunidade, não deixe de mergulhar em cavernas subaquáticas, voar de parapente de picos de montanhas nas proximidades ou simplesmente relaxar em uma cadeira de praia e aproveitar o sol da Riviera turca. A moeda oficial da Turquia é a lira turca, e a taxa de câmbio é R$ 1.000 = 5.875 liras turcas.

Blue Lagoon, Malta

A Blue Lagoon está localizada entre a ilha de Comino e o ilhéu de Cominotto. A praia está dentre as melhores de Malta, dispondo de água cristalina, morna e límpida. O destino fica apenas a 20 minutos da ilha principal e conta com uma natureza deslumbrante, além de praias com fácil acesso. No local ainda é possível fechar pacotes de passeios e conhecer lugares próximos, como a ilha Gozo. A moeda oficial de Malta é o euro, e a taxa de câmbio é R$ 1.000 = 164,57 euros

Budapeste, Hungria

Para quem não gosta de praia, Budapeste é uma cidade perfeita para curtir os dias de verão com outras opções de entretenimento. O local conta com festivais, festas ao ar livre, piscinas chamativas e shows com grandes nomes da música. Não deixe de conferir um pôr do sol em locais como o E360 Bar e o High Note SkyBar, assim como fazer um passeio no teleférico Zugliget, que lhe apresentará o ponto mais alto de Budapeste. Para quem gosta de sorvete, durante o verão a cidade se especializa em sorvetes naturais, feitos artesanalmente e de alta qualidade. A moeda oficial da Turquia é o florim húngaro, e a taxa de câmbio é R$ 1.000 = 64.473 florins húngaros.

Costa da Dalmácia, Croácia

A Costa da Dalmácia é um dos destinos imperdíveis na Croácia, com ilhas paradisíacas que vão fazer toda diferença no seu planejamento de férias. Na região há lugares imperdíveis, como Betina, um paraíso escondido por rochas; praias equipadas para famílias, como Rajska Plaža; enseadas encantadoras para fazer trilhas a pé, como Sveti Ivan; e paisagens deslumbrantes, como em regiões de Zlatni Rat e Beritnica. Em muitos desses locais também é possível desfrutar de uma vida noturna cheia de opções. A moeda oficial da Croácia é o euro, e a taxa de câmbio é R$ 1.000 = 164,57 euros.

*As cotações foram realizadas no site da Wise (empresa de tecnologia financeira com sede em Londres), no dia 24/07/2024