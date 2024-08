Venezuela: Itamaraty faz alerta de segurança para brasileiros; companhias aéreas suspendem voos

O Ministério das Relações Exteriores no Brasil emitiu um alerta consular para brasileiros que estão ou irão à Venezuela. O comunicado foi divulgado após manifestantes tomarem as ruas da capital Caracas devido a protestos políticos. Companhias aéreas também suspenderam voos com destino ou origem ao país venezuelano.

O Itamaraty pede que brasileiros residentes, em trânsito ou com viagem marcada para a Venezuela mantenham-se informados sobre a segurança nas áreas onde se encontram e que evitem aglomerações.

“A Embaixada do Brasil, em Caracas, permanece atenta à situação das cidadãs e dos cidadãos brasileiros no país e disponibiliza, em caso de emergência envolvendo seus nacionais, o seu plantão consular, +58 414-3723337 (com WhatsApp)”, informou o Itamaraty.

Ainda conforme o alerta, o plantão consular geral do Ministério das Relações Exteriores pode ser contatado pelo telefone +55 (61) 98260-0610.

Suspensão de voos à Venezuela

Copa Airlines

A Copa Airlines anunciou a suspensão temporária dos seus voos com origem ou destino à Venezuela. A medida é válida a partir de hoje, e cumpre a decisão do Ministério do Transporte do país venezuelano para que todas as conexões aéreas entre Panamá e Venezuela sejam paralisadas.

O comunicado informa ainda que a empresa aérea “lamenta a situação, que foge totalmente do controle da companhia, e está fazendo tudo o que é possível para minimizar os impactos dessa medida a seus clientes.”

Caracas, Venezuela

Devido à suspensão de voos, a Copa Airlines oferece aos passageiros as seguintes opções:

Uma troca de datas ou de origem/destino para a mesma região, sem cobranças adicionais;

Cancelamento da viagem mantendo o valor pago como crédito para uso em um embarque futuro;

Reembolso de passagens utilizadas ou parcialmente utilizadas.

As solicitações devem ser feitas no site da companhia área. No entanto, devido ao alto volume de clientes afetados pela medida, a resolução do pedido pode levar um pouco mais de tempo do que o habitual.

“A Copa Airlines reforça seu compromisso com a segurança e bem-estar de seus passageiros, e afirma que seguirá mantendo os clientes atualizados sobre a situação por meio de seus canais oficiais.”

Latam Airlines

A Latam também suspendeu seus voos de e para Caracas, na Venezuela, devido às manifestações na capital. Conforme o alerta da companhia, a operação está suspensa até amanhã, 1º de agosto.

Os passageiros afetados pela medida poderão optar a uma das seguintes opções sem multa de acordo com:

Alteração data/voo/rerouting: sem multa, sujeito a disponibilidade da mesma cabine (sem diferença de tarifa) até 7 da data original do voo.

Alteração de origem/destino: sem multa, sujeito às diferenças de tarifas e vigência da passagem. Exceto para mudanças a um aeroporto próximo (numa área de 500 km do aeroporto original) que se aplicam sem penalidade e sem diferença de tarifa na mesma cabine.

Passageiro que não deseja alteração: poderá solicitar o reembolso conforme as condições da tarifa adquirida.