Vem aí a Festa da Cerejeira: um espetáculo de tradição e beleza em Campos do Jordão

Evento tradicional, que acontece em julho e agosto, recebe milhares de turistas para celebrar a cultura japonesa e o desabrochar das flores

Em meio ao agito da temporada de inverno de Campos do Jordão, com uma série de eventos culturais, esportivos e de lazer que brindam a chegada das temperaturas baixas típicas da cidade mais alta do Brasil, existe um evento que transforma Campos em um cenário pintado de rosa.

É o desabrochar das flores de cerejeira, que desde 1936 florescem na estância da Serra da Mantiqueira. E para brindar a esse momento, a 53ª Festa da Cerejeira de Campos do Jordão chega para encantar os visitantes do parque que leva o mesmo nome da árvore. A festa, uma das mais esperadas da cidade, deve receber 30 mil pessoas para apreciar a beleza das cerejeiras dos tipos Yukiwari, Himalaia e Yoko e participar das festividades que, neste ano, ocorrem em quatro finais de semana: 20 e 21 e 27 e 28 de julho, 3 e 4 e 10 e 11 de agosto, das 9h às 16h.

A festa, de caráter beneficente, é realizada pelo Sakura-Home, e toda a renda arrecadada contribui para a manutenção do residencial para idosos e o tratamento adequado ao público atendido.

O gerente do Sakura, Alexandre Seiti Iwamoto, afirma que a Festa da Cerejeira é um marco em Campos do Jordão. “Há décadas, tem sido um ponto de encontro para moradores e visitantes, proporcionando momentos inesquecíveis e celebrando a beleza das cerejeiras em flor. Para nós, habitantes de Campos do Jordão, a festa é uma oportunidade de mostrar ao mundo a nossa rica cultura e a beleza única da nossa região. É emocionante ver como as cerejeiras se tornaram um símbolo da cidade’.

Atrações japonesas

Diversos grupos e artistas de várias cidades do estado de São Paulo se apresentarão para animar ainda mais a festa, desde o tradicional odôri (dança) até grupos de taikô (música com tambores japoneses), passando por artes marciais, karaokê e street dance.

Além das atrações japonesas, há também apresentações de outras culturas, como o Grupo Rambynas – Folclore da Lituânia no dia 21 de julho, o Grupo de Danças Folclóricas da Ucrânia em 3 de agosto, e o Coral e Danças Folclóricas da Rússia em 10 de agosto.

Comidas típicas

Na praça de alimentação, os visitantes encontram pratos típicos da culinária japonesa, como os tradicionais e já famosos sushi e yakisoba, além de outras menos conhecidas, como udon (um tipo de macarrão grosso feito de farinha) e okonomiyaki (uma panqueca frita com vários ingredientes), que são excelentes sugestões e valem a pena ser experimentadas. Para sobremesa, a dica é provar o mochi (bolinho japonês feito de arroz e recheado com doce de feijão). A festa também oferece comidas típicas da região, como a truta grelhada, o pinhão assado, os doces diversos e os chocolates caseiros, tradicionais de Campos do Jordão.

Para o diretor do Consórcio Aproveite Campos do Jordão, Rafael Marcandali, a Festa da Cerejeira é um dos momentos mais esperados do ano na região. “Campos do Jordão torna-se um destino turístico ainda mais especial com a realização da Festa da Cerejeira. Além das belezas naturais e do charme arquitetônico da cidade, o evento adiciona um toque de magia com a deslumbrante florada das espécies, que deixam o Parque da Cerejeira ainda mais bonito, uma atração imperdível em Campos do Jordão”, afirma.

Os ingressos poderão ser adquiridos pela plataforma Sympla ou no local e custam a partir de R$ 25 para meia-entrada, beneficiando idosos, estudantes, pessoas com deficiência, jovens de baixa renda, professores e funcionários de escolas públicas, além dos moradores de Campos do Jordão. A entrada inteira custa R$ 50 e há também opções disponíveis para grupos e excursões.

