Vale dos Dinossauros completa dois anos

O Vale dos Dinossauros de Olímpia comemora dois anos de sua inauguração e se fortalece como uma das referências de passeio do interior paulista, proporcionando conhecimento, diversão e lazer para adultos e crianças sobre o mundo jurássico.

Inaugurado em 8 de agosto de 2019, o parque temático representou uma quebra de paradigma, ao ter sido a primeira super atração “seca” da cidade, conhecida em todo o País por seus parques aquáticos.

Réplica animatrônica do Tiranossauro rex é uma das principais atrações do parque – Foto: Divulgação

“O turismo de Olímpia vinha numa crescente muito rápida e mudando de perfil. Daquele passeio ocasional de um dia, as famílias começaram a passar mais tempo na cidade, três, quatro ou até cinco dias. Com isso, surgiu a necessidade de ampliar as opções de atração para esse turista que já tinha aproveitado os parques aquáticos e queria aproveitar mais coisas. O Vale dos Dinossauros veio para preencher justamente essa lacuna. E novas atrações já estão a caminho”, diz Rafael Almeida, um dos sócios locais do parque, construído e administrado pelo Grupo Dreams.

Além do Vale dos Dinossauros, o Grupo Dreams, muito conhecido por suas atrações em destinos como Gramado, Canela e Foz do Iguaçu, inaugura ainda neste ano, em Olímpia, duas novas atrações, o Museu de Cera e o Bar de Gelo.

Depois de ter superado o desafio de ficar quase oito meses fechado em 2020 (assim como todos os demais parques e hotéis da cidade), por conta da pandemia, o parque comemora a retomada gradual das atividades e do retorno do público. E a resposta tem sido muito positiva. Foram mais de 20 mil visitantes no mês de julho, período de férias escolares.

Para os próximos meses, o Vale dos Dinossauros prevê a expansão de sua praça de alimentação, ampliando as opções gastronômicas para o público.

Sobre o parque

Instalado numa área de 10 mil metros quadrados, o Vale dos Dinossauros Olímpia conta com 38 dinossauros animatrônicos, com destaque para o famoso Tiranossauro Rex. Importadas dos EUA e da Ásia, as réplicas se movimentam, emitem sons e até “respiram”, criando experiências mais realísticas.

Além dos dinos, o parque conta com um cinema, pista de corrida (“dino motos”), brinquedoteca, playground (“dino play”), loja, área para escavação, incubadora, Dino Banda, fontes luminosas, quiosques de alimentação ao longo do circuito, entre outras atrações.

Serviço – Vale dos Dinossauros Olímpia

Ingressos R$ 70 inteira e R$ 35 meia

Horário: todos os dias, das 11h às 19h