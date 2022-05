Vai viajar sozinho?

Viajar sozinho é muito mais que uma opção, para muitos é um estilo de vida. Entretanto, tem alguns destinos em que a viagem acompanhado é a melhor alternativa. Pode ser para dividir os custos, curtir a galera, ou com uma pegada mais romântica. Em muitos lugares estando sozinho o visitante se sente um peixe fora d’água. A revista norte-americana Best Life fez uma lista sobre os piores destinos no mundo para ir sozinho. Separamos para você alguns destes lugares, onde a ideia de ir desacompanhado é melhor ser deixada de lado.

Bora Bora

No Oceano Pacífico, Bora Bora é sinônimo de romantismo e lua de mel. Viajar para lá sozinho é até possível, mas o ar romântico encontrado e casais apaixonados por todos os lados lhe fará a toda hora pensar na falta de uma companhia. Bora Bora, assim como outros destinos paradisíacos, na maioria das vezes pede uma viagem em casal.

Maldivas

As Ilhas Maldivas permeiam os sonhos da grande parte dos turistas. A água transparente com diversos tons de azul, areia fina e rica vida marinha são os cenários ideais para as férias e principalmente uma lua de mel. Viajar com o seu par romântico é o cenário ideal para explorar e curtir uns dias de sol nas Maldivas. Viajar sozinho para lá até pode rolar. Mas na companhia do seu amor é muito melhor. Porque nos resorts 99% dos hóspedes são casais e a noite eles vão para os quartos e tudo fica deserto. Se pensa em ir para lá, veja o nosso post especial que é possível viajar para as Maldivas e gastar pouco.

Sudão

Quando falamos em pirâmides, logo vem a cabeça o Egito. Mas, ao sul do Rio Nilo, fica o Sudão que abriga centenas de pirâmides. Construídas em 2500 AC pela civilização Núbia, estas obras são os principais atrativos do Sudão, um País cheio de história, mas um lugar que o melhor a fazer é não visitá-lo sozinho. Rodar por suas estradas somente com guia e permissões, então separe alguém para viajar contigo para lá.

Tanzânia

Foto: Pixabay – Foto:

A Tanzânia oferece belas savanas e safáris cheios de vida selvagem, o que a torna um lugar ideal para ter na sua lista de viagens. No entanto, não é necessariamente o melhor destino para se aventurar sozinho, devido ao custo exorbitante. Os safáris são feitos em veículos 4×4 privados e a viagem em grupo, além de divertida, dilui os altos custos dos passeios. Pagar carro, guia e hospedagem na Tanzânia pode limpar toda a sua poupança.

Taiti

Um lugar badalado para ricos e famosos, que viajam tão longe para se casarem ou se hospedarem nos bangalôs sobre um mar de tons de azuis incríveis. Com este ar de romantismo pairando, infelizmente viajar para lá sozinho pode ser meio frustrante.

Cruzeiros marítimos

A viagem de cruzeiro não é um destino específico, mas vale a pena ser destacada como um local onde a viagem sozinha pode ser um pouco aborrecida. Curtir com amigos, em casal ou em família é a melhor opção. Zarpar para alto mar com comida, bebida, muita festa e atividade é ótimo quando estamos bem acompanhados, a não ser que seja um cruzeiro voltado para solteiros.