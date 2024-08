Vai conhecer a neve? Veja as principais dicas para aproveitar sua primeira experiência - O Liberal

Muitos brasileiros ainda se preparam para a emocionante experiência de conhecer a neve. Bariloche, destino com neve mais próximo do Brasil, além das reconhecidas pistas de esqui, também famosa por suas paisagens deslumbrantes e diversas atividades de inverno, é o destino perfeito para quem busca aventura e diversão.

Com a chegada da neve, que se acumulou no Cerro Catedral, o maior centro de esqui da América do Sul, e a abertura da temporada de inverno 2024 antecipada no mês junho, a Emprotur, responsável pelo turismo da cidade, afirmou que essa promete ser a temporada mais longa de toda a história. Ao todo, o Cerro Catedral possui 1.200 hectares esquiáveis e 58 pistas para todos os níveis.

Para garantir que a primeira experiência na neve seja inesquecível e segura, confira algumas dicas essenciais:

Roupas adequadas

Investir em roupas adequadas é essencial para se proteger do frio intenso e das condições climáticas adversas em Bariloche. Casacos impermeáveis, calças térmicas, luvas, gorros e cachecóis ajudam a manter o corpo aquecido e seco. Para quem está preocupado com o excesso de bagagens, é possível alugar roupas de frio na própria cidade. Vale ressaltar que usar várias camadas de roupas permite ajustar a proteção térmica, conforme a temperatura varia ao longo do dia. As roupas apropriadas também garantem conforto, permitindo aproveitar melhor as atividades ao ar livre.

Proteja-se do sol

O reflexo do sol na neve pode intensificar a radiação UV, tornando-se mais fácil sofrer queimaduras. Protetor solar, óculos de sol e protetor labial são essenciais para proteger a pele e os olhos. Assim é possível prevenir queimaduras e outros danos à pele.

Equipamentos

Se planeja esquiar ou praticar snowboard, a dica é alugar equipamentos de qualidade. Será possível encontrar opções em Bariloche mesmo. Esquis e snowboards, por exemplo, podem ser locados em lojas especializadas, garantindo que você tenha o equipamento correto para o seu tamanho e nível de habilidade. Equipamentos bem ajustados proporcionam mais segurança e desempenho nas pistas, reduzindo o risco de acidentes. As lojas especializadas também oferecem manutenção regular dos itens, assegurando que eles estejam em boas condições de uso.

Aulas de esqui

Para quem nunca esquiou, aulas com instrutores profissionais são altamente recomendadas. Em Bariloche, é possível encontrar pistas de esqui para todos os níveis e aulas para adultos e crianças. Para aprender as técnicas básicas do esqui e garantir a segurança durante a prática, os instrutores profissionais ensinam a postura correta, técnicas de freio e controle, e como evitar lesões. Isso aumenta a confiança do praticante e a segurança nas pistas.

Transfer para o Cerro Catedral

Uma das principais dicas é: contrate um transporte que fique responsável pela sua ida e volta no passeio até o Cerro Catedral. Essa dica vai facilitar muito e te deixar tranquilo enquanto aproveita as atividades. O Cerro Catedral é uma das montanhas mais conhecidas em San Carlos de Bariloche, localizada no Parque Nacional Nahuel Huapi, além disso é o centro de esqui mais desenvolvido da América do Sul e funciona durante as quatro estações, inclusive na temporada de inverno.

Seguro de viagem

Contratar um seguro-viagem pode salvar as férias. Não é obrigatório ter um para entrar na Argentina, mas qualquer incidente por lá pode acabar saindo bem caro. Se a ideia for praticar esportes como snowboard e esqui, vale a pena contratar um seguro que cubra acidentes esportivos. O frio extremo de Bariloche também pode pegar brasileiros de surpresa, causando gripes, problemas musculares e até mesmo hipotermia sem a proteção correta contra as temperaturas negativas da região. Em todos esses casos, um seguro-viagem cobre a visita ao médico ou pronto-socorro, exames e até gastos com medicamentos.

Para mais informações de Bariloche: site em português: Bariloche – Sitio Web Oficial de Turismo

Sobre Bariloche

Bariloche, um dos destinos mais requisitados da Argentina. A cidade abriga o centro de esqui mais desenvolvido da América do Sul, o Cerro Catedral, além do Cerro Campanário, considerado o oitavo lugar na lista das melhores vistas do mundo, segundo a National Geographic, e outros pontos turísticos ideais para a contemplação, como o Cerro Otto e o lago Nahuel Huapi. Bariloche é a capital nacional do turismo de aventuras, possuindo opções para a prática dos esportes de neve e de outras modalidades, como mountain bike, rafting, navegação e trekking. Localizada na região da Patagônia argentina, também é internacionalmente reconhecida pela produção de chocolates e cervejas artesanais.