Vacinação acelera viagens pelo Brasil e até para o exterior

Enfim, uma disputa entre Rio e São Paulo que vale incentivar: quem vacina mais. Só a imunização pode conter o coronavírus, afirmam os especialistas em saúde. E, no caso específico do turismo, apenas a vacinação traz a segurança necessária para as viagens voltarem, desde o início da pandemia repetem representantes de associações da área e executivos de empresas do setor.

Destinos de águas transparentes estão entre os que tiveram crescimento expressivo nas vendas para brasileiros em junho deste ano – Foto: Foto de Asad Photo Maldives no Pexels

Dados da segunda edição do relatório Insights para o Turismo, obtidos com exclusividade pelo Estadão, mostram que 60,97% afirmam ser alta a probabilidade de fazer uma viagem a lazer nos seis meses após a segunda dose da vacina. Destinos no exterior estão nos planos de 8,83% ainda para 2021 e de 21,37% para o segundo semestre de 2022. Em parceria com a Elo, o estudo foi feito pelo TRVL Lab, uma iniciativa da consultoria Mapie com a Panrotas, empresa que produz conteúdo para profissionais de turismo.

“A vacinação em massa dá a garantia de um retorno com mais consistência. Apesar de vermos alguns destinos cheios, como Gramado e Nordeste, a maior parte das pessoas ainda não viajou. Está aguardando se sentir segura”, afirma Carolina Sass de Haro, sócia da Mapie, uma das realizadoras do Tendências 360, evento online que discute o que há de novo no setor.

Feira normalmente realizada em São Paulo, a WTM Latin America também foi virtual, entre 10 e 12 de agosto. O evento contou com destinos como Maldivas (primeira participação do País, que se destacou nas viagens de brasileiros na pandemia), Israel, Chile, Argentina e Orlando (EUA). “Um mês atrás, estávamos vendo viagens para vacinação ou quarentena. Agora, as pessoas estão começando a ir para onde querem e, para o ano que vem, isso deve se ampliar”, diz Simon Mayle, diretor da WTM Latin America

Mais países abertos para brasileiros

A lista de países abertos para brasileiros sem exigência de quarentena espicha a cada semana e comprova a importância da vacinação para essa sensação de segurança. Algumas companhias de cruzeiros também exigem imunização completa para embarque; a Norwegian é uma delas. França, Suíça e Canadá anunciaram que passam a receber viajantes internacionais.

O requisito para a entrada: estar totalmente imunizado contra a covid. A retomada gradual do turismo nacional e internacional endossa a tendência. Como as capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro concentram a maior parte dos viajantes, tanto para o mercado doméstico quanto para o externo, o avanço da vacinação nessas duas cidades se reflete no aumento das vendas de serviços e produtos turísticos.

A insegurança com a pandemia é uma das razões que desmotivam a viajar, para 72,37% dos ouvidos no Insights para o Turismo. O comportamento dos outros é preocupação para 34,43%. Afinal, vacinado pode se contaminar e passar o vírus adiante.

Destinos preferidos pelos viajantes

Lençóis Maranhenses e Jericoacoara (CE), no Brasil. Maldivas e a mexicana Tulum, no Exterior. Esses destinos de águas transparentes estão entre os que tiveram crescimento expressivo nas vendas para brasileiros em junho deste ano, segundo o boletim mensal Dados e Cenários Futuros, divulgado nesta semana pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), que responde por cerca de 90% das viagens de lazer negociadas no País.

Além das surpresas, o levantamento traz os mais vendidos: outros lugares no Nordeste, Rio e a gaúcha Gramado, por aqui; e Cancún, Dubai, Egito e Miami (EUA), lá fora. “Uma tendência que percebemos ultimamente foi de lua de mel e até casamentos. Como não podemos ter aglomerações, as pessoas reduziram a cerimônia a grupos menores para casar no Caribe ou no México”, diz Roberto Haro Nedelciu, presidente da Braztoa.

A reação do mercado aparece nos números. Em 2020, as associadas da Braztoa tiveram 66,8% de queda no faturamento. Em junho deste ano, 22% já venderam o mesmo ou até mais do que antes da pandemia, em comparação com os valores históricos do mês. O retorno dos voos reforça a expectativa de retomada. No primeiro semestre de 2021, empresas como Air France e Copa Airlines aumentaram as frequências partindo do Brasil e a Latam alcançou 75% da oferta de assentos da sua malha dentro do País.

Férias num lugar com imunização avançada

A quantidade de pessoas vacinadas no destino também entrou para a lista de aspectos considerados pelos viajantes na hora de escolher que lugar visitar. Quando a família Santos decidiu o roteiro destas férias de julho, o Maranhão levou a melhor, por um conjunto de fatores; entre eles, o ritmo da imunização no Estado.

“A vacinação, minha e do meu marido, ocorreu em junho. Mas, com dois adolescentes em casa, analisamos as regiões com maior avanço da imunização e com lugares ao ar livre e temperaturas altas. Assim, escolhemos os Lençóis Maranhenses”, conta Cássia Ramos dos Santos, que viajou com o marido, Marcelo, e os filhos, Luana e Marcello. “Ficamos fascinados com a beleza do local. As lagoas são perfeitas, e o pôr do sol, na praia ou nas dunas, é um espetáculo.”

Segundo a Secretaria de Estado do Maranhão, a capital tem recebido mais moradores de outras regiões do Brasil. Em junho, 58% dos turistas da cidade saíram do Sul e do Sudeste, enquanto o Nordeste enviou apenas 25% dos visitantes.

Para o secretário estadual de Turismo, Catulé Júnior, como a vacinação em São Luís foi noticiada nacionalmente – a capital está com 95% da população imunizada com a primeira dose -, o fato acabou levando viajantes ao Estado. “Isso se torna atrativo para que as pessoas nos visitem. O turismo interno continua muito aquecido, e a ocupação está acima de 50% nos principais polos, especialmente São Luís, Lençóis, Delta e Chapada das Mesas.” De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, no Maranhão, 47,14% da população está vacinada com a primeira dose e 29,85% já está totalmente imunizada (duas doses ou única).

Lençóis Maranhenses em família

De janeiro a julho deste ano, a Encantes do Nordeste registrou 1.168 hóspedes do Brasil, sendo 35% do Sudeste, o que equivale a cerca de 400 pessoas. Durante o mesmo período de 2019, antes da pandemia, a pousada recebeu apenas 254 viajantes brasileiros no total. “O pessoal do Sudeste foi uma surpresa, um número bem maior do que a gente esperava. Houve uma corrida às viagens porque o ambiente da pandemia em cidades como São Paulo está pesado demais. As pessoas precisam sair, ver natureza, estar ao ar livre”, afirma Edvaldo Baltazar, morador da capital paulista e proprietário do grupo Trip Nordeste, dono das duas pousadas nos Lençóis Maranhenses.