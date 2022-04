Universal anuncia área dedicada à Nintendo na Califórnia

O primeiro Super Nintendo World foi aberto no Universal Studios do Japão no ano passado

A área temática inspirada nos principais personagens dos jogos da Nintendo tem previsão de ser aberta oficialmente em 2023 na Universal Studios Hollywood - Foto: --Divulgação - Universal Studios Hollywood

É oficial. O Universal Studios Hollywood, localizado próximo a Los Angeles, na Califórnia, anunciou no último dia 10 a inauguração de uma nova área de entretenimento, o Super Nintendo World, em 2023. A área temática transportará os visitantes para o mundo de Mario, Luigi e Princesa Peach em atrações tecnológicas e imersivas.

O primeiro Super Nintendo World foi aberto no Universal Studios do Japão no ano passado. O espaço foi desenvolvido em parceria com a Nintendo para oferecer entretenimento aliado à tecnologia, inspirado nos personagens de videogame que marcaram a Nintendo.

Localizada em uma área recém-expandida do parque temático, terá, segundo a Universal, “cores vibrantes e engenhosidade arquitetônica, com atrações modernas e espaços interativos para toda a família”. Lojas e restaurantes temáticos também fazem parte do projeto.

Para marcar a contagem regressiva para a estreia da nova área temática, a loja Feature Presentation do Universal Studios Hollywood terá um canto todo dedicado ao Super Nintendo World. Localizada logo na entrada principal do parque temático, os visitantes poderão se preparar para a chegada da área em 2023 com diversos artigos temáticos, como roupas de Mario e Luigi, e chapéus de personagens icônicos. Uma seleção de personagens de pelúcia, incluindo Yoshi, Mario, Bowser e Luigi, em vários tamanhos, também estará entre os muitos itens divertidos disponíveis para compra.