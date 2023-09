Um novo mundo de bem estar nas Maldivas

Se você está em busca de uma experiência única que combina sustentabilidade, bem-estar e uma gastronomia deliciosa, você precisa conhecer o incrível projeto do resort JA Manafaru Maldives em Haa Alifu Atoll, na Upper North Province das Maldivas. Nessa cidade histórica, o hotel está transformando a maneira como os hóspedes interagem com o meio ambiente, promovendo um ciclo sustentável e proporcionando experiências inesquecíveis.

Foto_Divulgação – Foto:

Imagine um hotel onde até mesmo as galinhas selvagens têm seu espaço exclusivo! O JA Manafaru Maldives está construindo o Palácio de Cluckingham, um ambiente especialmente projetado para abrigar as aves. Com uma área cercada e inspirada nas casas tradicionais das Maldivas, o palácio será construído com corais extraídos do solo da ilha, seguindo as regulamentações locais que proíbem a extração de corais do mar. Além disso, folhas de coqueiro também serão utilizadas na construção, promovendo o uso de materiais sustentáveis.

Foto_Divulgação – Foto:

Essa iniciativa não apenas resolve a questão das galinhas selvagens, que podem incomodar alguns hóspedes, mas também proporciona uma experiência encantadora para todos. As crianças e os visitantes locais terão a oportunidade de conhecer o Palácio e até mesmo colher ovos frescos das galinhas. Esses ovos serão utilizados no café da manhã do hotel, juntamente com vegetais e folhas orgânicos cultivados no local. A interação com a natureza e o ciclo de colher, cozinhar e comer de forma sustentável traz benefícios tanto para o meio ambiente quanto para os hóspedes.

O projeto do JA Manafaru Maldives vai muito além das galinhas e dos alimentos cultivados localmente. A iniciativa busca promover um ciclo de sustentabilidade em todas as áreas do hotel, desde a redução do uso de plástico até a produção de alimentos e bebidas internamente.

Ao produzir iogurtes, como o de coco e o tradicional, o hotel diminui o desperdício de embalagens plásticas e oferece aos hóspedes opções mais saudáveis e frescas. Além disso, a produção de alimentos internamente resulta em redução de custos e maior controle sobre os ingredientes, evitando o uso excessivo de açúcares e produtos químicos.

A educação também desempenha um papel fundamental nesse projeto. Os hóspedes terão a oportunidade de participar de atividades onde aprenderão a fazer seus próprios alimentos, como iogurtes, Nutella e kombuchas. A experiência não apenas oferece conhecimentos práticos, mas também capacita os hóspedes a replicarem esses costumes em suas próprias comunidades.

Essa abordagem também se estende a outras áreas, como o spa do hotel. Além de oferecer tratamentos relaxantes, terá um “bar de alquimia”, onde os hóspedes poderão aprender a misturar ingredientes naturais para criar bálsamos para massagens.

A sustentabilidade não é apenas uma tendência passageira, mas sim uma demanda crescente entre os viajantes. Cada vez mais pessoas estão procurando hotéis que adotem práticas sustentáveis e ofereçam opções de bem-estar holístico.

Do ponto de vista econômico, implementar essas práticas também traz benefícios. Estudos anteriores mostraram que muitos hóspedes consideram a sustentabilidade como um fator importante na escolha de um hotel. Além disso, menus personalizados e produção interna de alimentos resultam em redução de custos e maior satisfação dos hóspedes.