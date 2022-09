Conhecer diferentes estilos de vida é uma motivação importante para viajar. E 77%* dos viajantes brasileiros concordam com essa afirmação, de acordo com uma pesquisa recente da Booking.com. Sair da vida agitada das cidades ou das paisagens litorâneas do País em busca de experiências campestres pode ser uma ótima maneira de vivenciar essas outras formas de viver.

Muitas cidades no interior do Brasil têm estrutura para os turistas conhecerem seus atrativos rurais. Pensando nisso, a Booking.com selecionou seis destinos ideais para quem busca uma viagem cheia de paisagens campestres, gastronomia regional e passeios diversos.

Ilhéus, Bahia

Terra de Jorge Amado, onde o autor passou sua infância e usou de inspiração para várias de suas obras, Ilhéus é bem conhecida pelo cultivo do cacau. O destino fica localizado no litoral baiano, ao sul de Salvador. Para quem quer se aventurar pelo turismo rural, Ilhéus é uma ótima opção, já que é possível visitar diversas fazendas produtoras de cacau, conhecer todo o processo de produção do fruto e degustar – e levar para casa – as delícias produzidas ali, como o próprio chocolate, licores, méis, doces e geleias. Há inclusive um festival anual dedicado ao cacau e derivados na cidade. Uma ótima opção de hospedagem no destino é a Pousada dos Hibiscus, que possui o selo Viagens Sustentáveis da Booking.com.

Bom Jardim da Serra, Santa Catarina

Porta de entrada da Serra Catarinense, Bom Jardim da Serra é conhecida pelos cânions, mirantes e cachoeiras. Além das belezas naturais, é também uma opção de destino para quem busca por passeios rurais. É possível, por exemplo, se hospedar em hotéis-fazenda da região e ter uma experiência ainda mais imersiva no campo. A Fazenda Santa Rita Turismo Rural oferece passeios ecológicos a cavalo, além de atividades agrícolas, em um belo terreno com jardim e lago. Já o hotel Fazenda Rota dos Cânions tem estilo rústico e aconchegante e oferece refeições preparadas com produtos frescos da fazenda, além de atividades como cavalgadas e passeios de quadriciclo e bicicleta.

São Roque de Minas, Minas Gerais

Para quem é apaixonado por queijos, vale a pena conhecer São Roque de Minas, onde estão concentrados muitos produtores do tradicional queijo da Serra da Canastra, reconhecido como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Iphan e que só pode ser produzido com esta marca em sete municípios da região. Uma ótima pedida é visitar as fazendas locais, conhecer mais sobre o processo de produção do queijo e degustar as iguarias produzidas ali. Para quem gosta de ecoturismo e esportes de aventura, é possível conhecer o Parque Nacional da Serra da Canastra e suas cachoeiras. Uma boa opção de hospedagem é a Pousada Caminho da Serra.

Serra Negra, São Paulo

Foto: Diulgação – Foto:

Além de fazer parte do Circuito das Águas Paulista devido a suas fontes naturais, Serra Negra fica localizada na Serra da Mantiqueira e é indicada para quem gosta de café, queijos e vinhos, com rotas turísticas dedicadas aos produtos, além das cachaças de alambique. Fazendas e vinícolas da região produzem bebidas e comidas artesanais e abrem as portas para os viajantes degustarem as iguarias e conhecerem mais sobre sua história e produção. Para quem vai em família, é possível fazer um passeio de trenzinho Maria Fumaça e conhecer os pontos mais importantes da cidade. Também vale participar dos festivais de verão e inverno de Serra Negra, com shows de música ao vivo, gastronomia, recreação e artesanato. Para a estadia, uma dica é o Hotel Fazenda Vale da Cachoeira (foto).

Coxilha Rica, Santa Catarina

Foto: Divulgação – Foto:

Mais um destino na Serra Catarinense, a região de Coxilha Rica fica localizada nos munícipios de Lages, Capão Alto e Painel. O local é excelente para quem busca turismo rural e se destaca pela pecuária, produção de soja e madeira. A região oferece várias oportunidades de passeios a cavalo, incluindo rotas de até uma semana. Também vale a pena conhecer as fazendas, experimentar as comidas – como os deliciosos queijos serranos – e vinhos locais, além de atividades ao ar livre para se exercitar ou descansar enquanto admira as paisagens naturais. Para a hospedagem, uma indicação é o Boqueirão Hotel Fazenda, localizado em Lages, onde é possível fazer trilhas a pé, andar de bicicleta, pescar e praticar esportes variados.

Gravatá, Pernambuco

Foto: Divulgação – Foto:

Destino nordestino ideal para os interessados em atrativos rurais, Gravatá também é perfeita para quem busca esportes na natureza, como trilhas, escalada e rapel, ou as tradicionais festas de rua. Apesar de estar localizada no interior de Pernambuco, é conhecida pelo clima mais ameno. Entre as atividades rurais oferecidas no destino, estão as cavalgadas e trilhas equestres, a visita a sítios produtores de flores e a hospedagem ou passeios em hotéis-fazenda, com comidas típicas e contato com animais criados ali. Um dessas opções de estadia é o hotel Portal de Gravatá, que serve cozinha regional e oferece estrutura completa de lazer.

*Pesquisa

Encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 48.413 entrevistados em 31 mercados. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter 18 anos ou mais, terem viajado pelo menos uma vez a trabalho ou lazer nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2022. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line e ocorreu em janeiro de 2022.