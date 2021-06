Turismo gastronômico: passeios cheios de sabor

Explorar a gastronomia do interior paulista é uma possibilidade de turismo para quem deseja experimentar e vivenciar novos sabores. Algumas cidades são marcadas pelos pratos típicos e conhecidas pela experiência de sabor que propiciam aos seus visitantes. No Estado de São Paulo, existem destinos próximos de Americana a serem explorados.

A reportagem da Revista L separou cinco opções de turismo gastronômico para fazer um bate e volta no mesmo dia ou até mesmo em um final de semana. São destinos para explorar sozinho, a dois ou com a família.

Na região, alguns municípios são conhecidos por suas vinícolas, como São Roque ou Espírito Santo do Pinhal; pelo fondue e outros pratos quentes de Campos do Jordão; pelo peixe assado na brasa de Piracicaba ou até mesmo a comida caipira do circuito das frutas.

As opções, entretanto, devem ser consultadas antes com o poder público local para confirmar se houve alterações nos dias e horários de funcionamento, em função da pandemia do novo coronavírus.

Circuito das frutas

Composto por 10 cidades do interior paulista. Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo fazem parte de uma associação em torno do turismo rural conhecida como “Circuito das Frutas”. O circuito tem por objetivo exaltar o potencial de produção de frutas historicamente presentes na região.

Adega Família Baccetti, em Vinhedo, que participa da produção artesanal de vinhos, sucos de uva e espumante – Foto: Paulo Li / Expressão Studio

Além dos festivais de frutas típicas de cada cidade, elas também possuem sítios que permitem visitação e por isso o circuito é destino ideal para quem deseja um turismo gastronômico no campo. É possível desfrutar de comidas da fazenda, frutas frescas direto do pé, adegas de produção de vinho artesanal, alambiques e a cultura italiana.

A região é de fácil acesso através das rodovias Bandeirantes, Anhanguera, D. Pedro I e Fernão Dias. Também há como acessar através do Expresso Turístico partindo da Estação da Luz, na capital.

Campos do Jordão

Conhecida como a “Suíça brasileira”, a cidade de Campos do Jordão fica localizada na Serra da Mantiqueira. O município é um destino perfeito para quem gosta de aproveitar o Outono e o Inverno para curtir as temperaturas mais baixas.

Campos do Jordão é conhecida pela gastronomia com pratos quentes – Foto: Adobe Stock

A gastronomia da cidade entra no clima ameno serrano e proporciona aos visitantes experiências gastronômicas como o fondue, carnes nobres, comida italiana e sobremesas quentes. Por ter uma distância mais longa, o destino é uma opção para passar um final de semana em família ou com o par romântico.

São Roque

Conhecida como a cidade do vinho, São Roque possui mais de 30 estabelecimentos entre vinícolas, adegas e armazéns. O trajeto mais conhecido é a Estrada do Vinho, carregada de vinícolas para turistas.

Roteiro do Vinho, em São Roque. No passeio é possível degustar e comprar vinhos, licores, uvas, visitar sítios, vinícolas e outros programas típicos da região – Foto: Sergio Luiz Jorge / Expressão Studio

Ela possui cerca de 10 quilômetros, começando no km 65,5 da Rodovia Raposo Tavares. Mesmo sendo um aperitivo para maiores de idade, a rota também é uma opção de lazer em família. O passeio volta na história ao mostrar a origem do cultivo da uva e produção de vinhos.

Piracicaba

Piracicaba mantém o clima do interior de São Paulo. É conhecida pelo roteiro gastronômico da Rua do Porto, à beira do Rio Piracicaba. O trecho conta com restaurantes com pratos voltados para o peixe no tambor, assado na brasa. A rua é fechada para caminhada de pedestres e, por isso, não circula veículos.

Na Rua do Porto, o visitante pode saborear nos restaurantes o prato típico do local: peixe no tambor – Foto: Ken Chu / Expressão Studio

O passeio pode incluir também uma caminhada pela ponte estaiada e pela feira de artesanato e de doces, onde podem ser encontradas as famosas pamonhas de Piracicaba.

Bragança Paulista

Conhecida como a Capital Nacional da Linguiça Artesanal, Bragança Paulista conta com a tradicional Festa da Linguiça, que acontece em setembro. São vários pratos com linguiça para o visitante apreciar. O evento costuma receber cerca de 30 mil pessoas e comercializa mais de mil quilos de linguiça durante os seus cinco dias de duração.

A tradicional linguiça bragantina é comercializada em vários lugares que oferecem uma diversidade de sabores para agradar a todos os gostos – Foto: Sergio Luiz Jorge / Expressão Studio

O local também é famoso pela linguiça bragantina, receita italiana que leva o título do município, iniciativa aprovada por lei. Nos restaurantes da cidade, o prato pode ser encontrado com carne de porco, alho e erva-doce, ou também em pizzas, sanduíches com vinagrete e farofa, e até em coxinhas.