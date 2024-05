Trem entre Itu e Salto é opção de passeio no final de semana

Para quem está se programando um final de semana diferente, o passeio do Trem Republicano é opção para a família toda. O trajeto que liga as cidades de Itu e Salto, dura cerca de uma hora, com informações da história da ferrovia e atrações artísticas dentro dos vagões. “Um programa perfeito para um bate e volta. Itu e Salto ficam a menos de uma hora de Americana. Além do trem, a região tem várias opções de passeios e gastronomia”, ressalta Lilian Sanches, gerente do Trem Republicano.

De acordo com ela, é possível comprar pacotes mais completos, que incluem café da manhã, o trem, almoço, city tour e outros atrativos como a Chácara do Rosário.

O primeiro trem sai às 9h de Itu. Lá, o passageiro pode começar o dia com um café da manhã no restaurante Stazione, que fica dentro da estação. Depois, é só embarcar e aproveitar a paisagem e os atrativos dentro dos vagões.

A programação segue com um tour pelas cidades de Itu e Salto. Nele, é possível explorar casarões centenários, verdadeiros tesouros arquitetônicos que remontam os séculos passados. Um guia de turismo acompanha os grupos, com informações detalhadas sobre monumentos e pontos turísticos.

Um dos pontos altos do roteiro é a Chácara do Rosário. Esta propriedade histórica abriga, desde sua construção, a mesma família, e é um testemunho vivo da evolução da sociedade no interior paulista. Os visitantes podem explorar os jardins bem cuidados, conhecer a história da família que ali viveu e fechar o dia com um lanche campeiro, em um ambiente nostálgico e acolhedor.

