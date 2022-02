Thermas Water Park de São Pedro tem investimento de R$ 400 milhões

Resort será construído no mesmo espaço do parque aquático e, na 1ª etapa, promete 465 apartamentos

O Thermas Water Park de São Pedro, que está entre os 10 parques mais visitados da América Latina, se transformará no segundo semestre deste ano em um resort. A proposta dos organizadores é levar encantamento para os visitantes, dentro e fora do estabelecimento.

Com o investimento de R$ 400 milhões, as obras, que já estão ocorrendo, ampliarão a oferta de estadia, que hoje ocorre para um público menor. Outra frente da reforma é a expansão do estacionamento.

Atualmente são 35 chalés disponibilizados para quem deseja se hospedar. Com a entrega da primeira parte da construção do Resort, serão disponibilizados 465 apartamentos. Um total de 500 acomodações.

O Thermas São Pedro Park Resort está sendo construído em um espaço de 40 mil metros quadrados, entre área construída e estacionamento.

Serão quatro prédios de cinco andares, com 465 apartamentos mobiliados, de 42,63 metros quadrados cada, com quarto, cozinha, sala e banheiro.

Haverá ainda uma área de lazer exclusiva com lobby, restaurante, parques aquáticos para adultos e crianças, ofurôs, espaço kids, playground, academia, sauna, SPA, bar, lojas, cinemas, salão de jogos, mirante e piscina coberta e aquecida.

Além da ampliação do número de hóspedes, o espaço remodelado trará atrações culturais e a praça gastronômica na área externa. O objetivo é fortalecer a proposta de entretenimento, que já é difundida dentro do parque.

Segundo o diretor de marketing e vendas, Suerlan Santos, a experiência de encantamento será ampliada para fora da catraca, ou seja, mesmo aquele que não comprou o ingresso, poderá se divertir no estacionamento, com shows e apresentações gratuitas.

Os fundadores do parque, Silvia e João Andrade corroboram com “encantamento” descrito pelo diretor e, por esse motivo, decidiram investir, mesmo com a pandemia de Covid-19.

“Acreditamos na retomada do turismo em nossa região. O enfrentamento da pandemia nos deu mais forças para buscarmos a melhora do parque, andando na contramão da economia mundial. Tudo para darmos aos nossos visitantes segurança, qualidade, infraestrutura e, claro, encanto e magia”, dizem Silva e João Andrade.

Com o projeto de expansão do Thermas Water Park, o setor de turismo será impactado positivamente. Serão gerados ao menos 200 empregos diretos e 900 indiretos.