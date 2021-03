Tesouros arquitetônicos mais surpreendentes do mundo

Para os viajantes que já exploraram as maravilhas arquitetônicas ao redor do mundo, a Booking.com apresenta uma lista de tesouros menos conhecidos para inspirar os turistas a sonharem com suas viagens do futuro, quando for seguro explorar o mundo novamente.

O site descobriu alguns pontos arquitetônicos surpreendentes, de vilas rurais italianas a paisagens urbanas futurísticas no Brasil, ao analisar os destinos mais bem avaliados pelos clientes da plataforma e recomendados para “arquitetura.

Brasília, Brasil – Foto: Divulgação

Brasília, Brasil

Construída em pouco mais de 3 anos, Brasília é um destino peculiar, atualmente considerada um dos Patrimônios Mundiais da UNESCO. A cidade foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, no Estilo Internacional de arquitetura, uma técnica que combina amplas folhas de vidro, metal, interiores espaçosos, sem detalhes minuciosos e uma qualidade indefinível. Fazer um passeio por seus edifícios artísticos é um entretenimento perfeito aos fãs de arquitetura.

Alberobello, Itália – Foto: Divulgação

Alberobello, Itália

Esta pequena cidade da região de Apúlia tem uma singularidade arquitetônica. Sua população vive nos trullis, que são casebres feitos de pedra seca com paredes brancas e telhados cônicos e de calcário, construídos no século XIV. As pontas brancas dos telhados brilham no Sol e os casebres são cobertos de glicínias, uma exuberante trepadeira, e plantas em vasos, tornando o clima do ambiente quase fictício de tão belo.

Nancy, França – Foto: Divulgação

Nancy, França

Ao leste de Paris, perto da fronteira com a Alemanha, fica a pouco conhecida cidade de Nancy. Esta pitoresca cidade possui muitos exemplos refinados da elaborada arquitetura francesa, como palácios barrocos ornamentados no estilo art nouveau, com detalhes do século 18 e portões de ferro em cor dourada. A praça principal da cidade é um espaço sereno de arquitetura simétrica.

Vicenza, Itália – Foto: Divulgação

Vicenza, Itália

Localizada entre os montes verdes e ensolarados no norte da Itália, Vicenza é uma obra de arte do arquiteto italiano do século 16, Andrea Palladio. Menos conhecida do que a vizinha Veneza, Vincenza compõe uma arquitetura italiana intacta. Villas rústicas e edifícios classicistas da cidade caracterizam a região, decorada por árvores de magnólia e vinhedos.

Dunedin, Nova Zelândia

Pouco conhecida na Nova Zelândia, Dunedin é um tesouro arquitetônico, geralmente chamada de Edimburgo do Sul, já que possui uma influência escocesa evidente em sua ampla arquitetura vitoriana e eduardiana. A fachada decorada da estação ferroviária eduardiana, feita de basalto escuro e calcário contrastante, com belos pilares de granito, uma torre e um maravilhoso hall central é ponto obrigatório para os turistas da cidade.

Noto, Itália – Foto: Divulgação

Noto, Itália

Noto é uma cidade etérea do século 18 feita totalmente de pedra calcária cor de mel na ilha ensolarada de Sicília. Apesar de não ser um nome muito conhecido, Noto foi perfeitamente planejada para turistas, especialmente para os fãs de arquitetura. O centro urbano da cidade foi planejado cuidadosamente para oferecer inúmeros pontos de onde é possível apreciar vistas panorâmicas da cidade, a majestosa arquitetura barroca da cidade forma um lindo brilho dourado no pôr do Sol.

Morelia, México – Foto: Divulgação

Morelia, México

Embora não seja um destino comum na maioria dos itinerários de viagens mexicanas, Morelia é sem dúvida uma das mais espetaculares cidades históricas do País. Sua arquitetura reluzente, que data do século 16, mostra uma combinação do estilo renascentista, barroco e neoclássico. O interior cintilante das igrejas e a grandiosa Catedral de Morelia, todas construídas em pedra local rosa, são exemplos desse brilho arquitetônico da cidade.

Fonte: site de viagem Booking