Super Nintendo World! Conheça a área do Mario na Universal Studios Hollywood

Quem não se encanta por Mario ou Luigi que atire a primeira pedra! Difícil não se render aos jogos eletrônicos viciantes e, principalmente, não se apaixonar com essa nova área do parque da Universal em Los Angeles. Inaugurada no ano passado. O Super Nintendo World é uma parte do parque Universal Studios toda dedicada aos jogos virtuais do universo Mario e sua equipe.

A nova área do parque inclui atrações divertidas e de realidade virtual, encontro com personagens, refeições lúdicas e brincadeiras interativas, todas relacionadas aos personagens do reino do cogumelo. Além disso, área tem de um cenário lindo, que traz aquele sentimento de nostalgia se você jogou o Super Mario 64 e, ao mesmo tempo, te leva ao presente e ao futuro com toda a modernidade da realidade virtual!

O parque da Universal em Los Angeles fica instalado em diferentes andares, e a área da Nintendo World fica no andar inferior. Toda essa área da Nintendo é cercada lateralmente e, por isso, fica “escondida” – e essa foi uma das partes mais interessantes da experiência, porque há uma entrada para a área da Nintendo e apenas após passar por um túnel/cano é que você realmente vê todo o cenário… a partir daí você sente que está entrando em um jogo de videogame! A experiência sensorial é realmente maravilhosa!

Ao entrar na área da Nintendo (que não é gigante, mas muito bem feita), você vai se ver cercado por um cenário do universo do Mario, com direito a túneis verdes, flores subindo e descendo, tartarugas indo de um lado para o outro, cogumelos se movendo, flores carnívoras e muito mais!

Atrações do Super Nintendo World

Mario Kart: Bowser’s Challenge: essa é a principal atração da Nintendo World e certamente a que os visitantes mais esperam conhecer. A atração simula uma corrida de Mario Kart, em que você se sente realmente parte do jogo.

Ao participar do brinquedo, você se senta em um carrinho, insere um capacete que é plugado a óculos de realidade virtual e ao longo da corrida vai passando por diferentes cenários, como os do videogame, enquanto tenta acertar alvos com o volante. Você compete com outras pessoas ao longo do percurso, passa por diferentes cenários e se diverte muito!

Encontro com personagens: Dentro do Super Nintendo World você pode encontrar o Mario, Luigi, Toad e Princesa Peach para tirar fotos! Vale muito a pena o encontro para garantir seu registro com personagens tão queridos!

Power-Up Band Key Challenges: Foi criada para essa área do parque uma pulseira, a PowerUp Band (paga à parte), em que você encontra totens que pode bater com o punho para angariar moedas, assim como acontece nos jogos do Mario, tornando a visita ainda mais interativa.

O Power-Up Key Challenges são desafios que podem ser feitos de forma individual ou em equipe com o uso das power-up bands. Com a pulseira você pode socar blocos, por exemplo, para conseguir o maior número de pontos.

Toadstool Cafe: Esse é o restaurante da Nintendo, com vários pratos todos relacionados ao Mario e outros personagens do reino do cogumelo. Por lá você pode conferir bebidas exclusivamente feitas para o Toadstool Cafe, pratos com os desenhos dos personagens ou que fazem alusão a um deles.

Uma boa dica é que ao pedir alguns dos pratos você pode levar parte da decoração para casa.

1-UP Factory: Essa é a loja que vende produtos da Nintendo, como chapéus com cabeça de cogumelos, canecas, pelúcias, chaveiros, roupas, enfeites e muito mais. Nada muito econômico se fizermos a conversão, mas tudo muito bonito. Difícil resistir às compras.