Suíça reaberta para brasileiros

Entenda os impactos e oportunidades que a decisão de reabrir as fronteiras para os brasileiros podem gerar

Brasileiros que estão completamente imunizados contra a Covid-19 já podem embarcar para a Suíça, primeiro País europeu a voltar a permitir a entrada de turistas provenientes do Brasil. Mas o que a reabertura representa para a cadeia produtiva do Turismo, na prática?

A reabertura das fronteiras suíças já anima os turistas brasileiros e se reflete em uma maior procura de serviços para a programação de viagens ao País – Foto: Jörg Vieli / Pixabay

Para Oskar Kedor, CEO da Mobility, um dos principais players brasileiros de locação de veículos para grandes agências de turismo nacionais e internacionais, a decisão da Suíça abre caminho para que profissionais e turistas brasileiros reavaliem conceitos e conheçam as muitas oportunidades e experiências de viagem que o pequeno País europeu podem proporcionar.

Uma das primeiras possibilidades que a reabertura da Suíça ao turismo brasileiro traz é a oportunidade de ressignificar os conceitos de “barato” e “caro”. Considerado em geral um destino “caro” para viagens, o País europeu coloca à disposição de seus visitantes uma infraestrutura completa de estradas bem preservadas, aeroportos e outros serviços de mobilidade que funcionam com excelência, além de segurança e inúmeros atrativos naturais devidamente preservados.

“Quando colocamos tudo isso na balança, vemos que as definições de barato ou caro se tornam relativas e passamos a ter outro olhar sobre a relação entre investimento feito e experiências vivenciadas”, aponta Kedor.

Ainda de acordo com Kedor, a reabertura da Suíça dá aos brasileiros a oportunidade de planejar viagens focadas nas atrações do País. “A Suíça possui uma infinidade de atrativos culturais, históricos, gastronômicos e naturais que fazem dela um destino completo para uma viagem de, no mínimo, 10 dias”, destaca.

“Esse também é o momento de agentes e outros planejadores de viagens se especializarem no destino para oferecer pacotes que proporcionem experiências únicas aos seus clientes”, acrescenta.