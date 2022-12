Sonho de Natal em Canela

A 35ª edição do Sonho de Natal de Canela, na Serra Gaúcha, segue até o dia 15 de janeiro de 2023, pretendendo receber milhares de visitantes. O evento natalino encanta a todos unindo música, teatro, dança, performance de rua, projeções, efeitos visuais e lindas decorações, além de divulgar o potencial turístico, não somente da cidade de Canela, mas também de toda a Serra.

A primeira atividade do Sonho de Natal de Canela ocorre das 14h às 17h, com a ação de decorar coletivamente os pinheirinhos instalados ao longo da Avenida Júlio de Castilhos. Às 20h30, em frente a Catedral de Pedra, ocorre “A Fábrica de Sonhos”, um espetáculo de som, luz e projeção integrando a decoração natalina com a iluminação na fachada da igreja. Durante 12 minutos uma trilha sonora pontua a apresentação.

Efeitos especiais em sincronia entre as luzes da decoração natalina com a iluminação na fachada transformam um dos pontos mais visitados do Brasil em um espetáculo de arte, beleza e fé. O ponto alto do espetáculo é a chegada do Papai Noel e de seus ajudantes que fazem uma descida de rapel ao longo dos 65 metros da torre da Catedral.

Em seguida acontece o cortejo do Noel, saindo da Catedral de Pedra até a Praça João Corrêa, onde, no hall de entrada do Teatro Municipal, o Bom Velhinho instala seu escritório para receber seus visitantes.

A rica programação é totalmente acessível aos moradores, com a maioria das atrações gratuitas e apenas alguns shows com troca de ingresso por alimentos. Serão 272 apresentações durante todo o evento, em dias inesquecíveis de muita magia!

Shows de Natal

Os espetáculos realizados no Teatro Municipal ocorrerão sempre às 20h30 e o ingresso pode ser trocado por um quilo de alimento não perecível, com objetivo de ajudar o natal das pessoas em situação de vulnerabilidade social. A troca ocorre até o dia 29/12.

Os shows são os seguintes:

Christmas In Concert: apresentações nos dias 10/12, 16/12 e 17/12

Auto de Natal: apresentações nos dias 23/12, 25/12 e 26/12

Já o restante das atrações são gratuitas e ocorrerão ao ar livre.

Desde 1988 o Sonho de Natal vem produzindo recordes, milhares de pessoas passam pela temporada em Canela, se encantando com a programação e decorações.

Espetáculo Viagem de Natal

Canela também terá uma atração paga especial nesse ano, o espetáculo “Viagem de Natal”, que será estrelado em um Mega Domo – uma curiosa esfera inflável de 30 metros de altura, que pode abrigar um público de até duas mil pessoas – a estrutura instalada na cidade é a maior da América Latina.

O local não tem somente um formato interessante, como também promete tornar a experiência das pessoas imersiva, explorando recursos sensoriais – principalmente efeitos sonoros incríveis. Tudo isso será possível contando com a imaginação de quem está assistindo e com uma pitadinha de ajuda da tecnologia!

Para despertar as melhores memórias natalinas dos visitantes, será contada a história de Miguel, um jovem fotógrafo que passará por muitas aventuras durante o período natalino.

O espetáculo acontece na estrutura montada na rua José Pedro Piva, 89, na Vila Suíça, em uma das principais rotatórias da cidade de Canela (RS). A produção seguirá até o 8 de janeiro de 2023, de terça a domingo e a abertura do Domo ocorrerá sempre às 18h30, com início do espetáculo às 20h30.

Bustour Illumination Show



Além dos shows, uma ótima atração para aproveitar Gramado e Canela durante o Natal é o Bustour Illumination: um passeio a bordo de um temático e animado ônibus de dois andares, percorrendo as ruas das duas cidades para conferir as melhores decorações natalinas.