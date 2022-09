Socorro realiza festival gastronômico em outubro com foco na Ecogastronomia

Shane Gleen – @soulpicsphotography

A cidade de Socorro, situada a menos de 150 quilômetros da capital paulista, vai realizar o Festival Ecogastronômico em outubro. O evento, que antes se chamava Sabores de Socorro, chega a sua quarta edição e anuncia a mudança de nome buscando valorizar os produtos locais, preservar a diversidade cultural e ambiental dos lugares tradicionais e oferecer uma experiência gastronômica diferenciada aos turistas.

O novo foco vai de encontro ao projeto Socorro Destino Ecogastronômico, lançado em 2021, que tem o objetivo de envolver empresários do ramo de alimentação com os produtores rurais, de forma com que a cidade possa se preparar e implantar pratos e bebidas, que valorizem os alimentos da nossa cidade, produzidos na localidade, com maior consciência quanto ao processo produtivo, visando o bem coletivo e principalmente a economia circular.

Além disso, a nova identidade também está alinhada à certificação que o município conquistou, ao se tornar a 1ª Cittaslow do Brasil – “Cidade do Bem Viver”, por meio da Rede internacional Cittaslow.

A ideia é que a cada ano seja definido um ingrediente de destaque na produção da cidade como tema principal do evento. Em 2022, os escolhidos foram banana e mandioca, que devem estar presentes nos pratos elaborados pelos empreendimentos participantes especialmente para o festival.

Ao todo são 14 participantes, entre restaurantes, bares e estabelecimentos similares que possuem potencial para receber munícipes e turistas. Entre os pratos, os visitantes poderão degustar delícias como: Bobó da Terra, Nhoque de mandioca recheado de carne seca e queijo coalho, Mandioca frita com tartare de banana e bolo recheado com creme de mandioca e pedaços de banana.

Segundo a secretária de Turismo da cidade, Ana Paula Monteiro Nunes, a criação do Festival Ecogastronômico é inovadora no Brasil: “estamos construindo um modelo de festival local que será uma referência nacional, pois além de oferecermos pratos criativos e saudáveis, estamos fortalecendo um grande elo entre os produtores locais e os estabelecimentos gastronômicos, incentivando a geração de renda local. Isso é economia criativa”.

O Festival Ecogastronômico é realizado pela Prefeitura Municipal de Socorro através da Secretaria de Turismo e COMTUR, com apoio da ASTUR – Associação de Turismo da Estância de Socorro. O lançamento oficial da programação ocorre no próximo dia 25 de setembro, durante o evento Cittaslow Sunday, no Parque da Cidade, das 09h às 18h.