Disney anuncia novidades em seus parques

A Disney é conhecida por inspirar a imaginação e criar memórias inesquecíveis em seus parques temáticos pelo mundo. Durante a D23 Expo, cerimônia realizada anualmente para divulgar as principais novidades para os próximos anos, foram anunciadas novas experiências para os visitantes, incluindo a volta de atrações queridas pelo público. Confira a seguir o que vem por aí!

Expansão do Magic Kingdom

A lista de novidades começa com o projeto de expansão do Magic Kingdom, em fase de testes iniciais. O local escolhido é mais ou menos a área atrás da Big Thunder Mountain. A ideia é incluir áreas de Coco (Viva – A Vida é uma Festa), Encanto e dos vilões (Disney Villains).

TRON Lightcycle/Run

Anunciado que a tão esperada atração TRON Lightcycle / Run seja aberta na primavera de 2023. A nova montanha-russa do Magic Kingdom teve grandes atrasos nas obras devido à pandemia da Covid-19.

Hatbox Ghost

Foto: Divulgação

O personagem Hatbox Ghost se materializará na Haunted Mansion, a mansão mal-assombrada do Magic Kingdom.

Tiana

Com o nome de “Tiana’s Bayou Adventure”, o novo brinquedo temático de A Princesa e o Sapo será aberto no final de 2024. Na D23 Expo, foram confirmados alguns atores que estão por trás da voz dos personagens do filme e vão retornar aos respectivos papéis para a nova atração. Entre eles estão Anika Noni Rose (Tiana), Bruno Campos (Príncipe Naveen), Michael-Leon Wooley (Louis) e Jenifer Lewis (Mama Odie).

EPCOT

A Disney anunciou que a transformação história do EPCOT inclui a conclusão do bairro World Celebration, agora marcada para o final de 2023. O espaço terá ainda uma nova estátua de Walt Disney com o nome de “Walt the Dreamer”, em português: “Walt, o Sonhador”.

Moana

Divulgação Disney Parks Blog

A nova atração da Moana, Journey of Water será aberta apenas no final de 2023. O brinquedo vai permitir que os visitantes aprendam sobre a história da água em nosso planeta.

Novo espetáculo no EPCOT

Um novo espetáculo para o período da noite está em andamento no EPCOT. A apresentação vai estrear no final do ano que vem.

Figment no EPCOT

Divulgação: Kingdom Insider

Para quem ama o Figment, personagem clássico do EPCOT, ele irá aparecer para encontros e fotos no parque em 2023. Esse encontro já existiu antigamente.

Desfile Magic Happens

A parada Magic Happens vai voltar na Disneyland Califórnia em 2023! O desfile começou como parte da comemoração de 65 anos do complexo em 2020, porém só chegou a funcionar por pouco tempo até a pandemia da covid-19 fechar os parques.

Shows noturnos

A Disneyland Califórnia terá dois novos shows noturnos. O primeiro será o World of Color – One, uma nova versão do clássico show que trará personagens de Rei Leão, Mulan, Coco, Moana e Soul. A previsão é começarem já no final de janeiro de 2023.

Zootopia e Moana

Outra novidade é a criação de uma nova área inspirada em Zootopia e Moana no Animal Kingdom, em um espaço onde hoje está a DinoLand.