Skyglass Canela, opção para o feriado prolongado de Independência do Brasil

Falta menos de um mês para o feriado prolongado do Dia da Independência do Brasil (7 de setembro, quinta-feira) e o Skyglass Canela, primeira plataforma de vidro da América Latina e uma das maiores do mundo, é a opção ideal para proporcionar momentos inesquecíveis e conhecer um pouco mais do nosso país.

Localizada em meio a um dos mais espetaculares lugares do Rio Grande do Sul, a plataforma oferece uma vista panorâmica de tirar o fôlego, onde os visitantes podem admirar a natureza exuberante da região e contemplar os vales e montanhas ao redor. O espaço funciona das 9h às 18h e conta com atrações como o “Abusado”, um passeio suspenso a 360 metros de altura sobre o nível do Rio Caí, o deck do pôr do sol, mais uma opção para apreciarem a beleza do Vale da Ferradura, e o Memorial do Ferro de Passar, que reúne um acervo com mais de 520 exemplares, além de loja de souvenirs, playground, lanchonetes e estacionamento.

O Skyglass oferece ainda experiências como o “piquenique”, em que casais ou famílias podem desfrutar de uma cesta com muitos itens delíciosos e uma garrafa de espumante ou suco de uva para brindar ao amor e à beleza dos arredores. O valor da cesta para casal sai por R$ 368 e para famílias de até quatro pessoas sai R$ 468. Os ingressos para a plataforma e abusado são vendidos separadamente.

O espaço também é opção pet friendly. O visitante pode trazer o pet e andar pelo parque, se divertir na grama e na natureza, ficando restrito apenas ao acesso às atrações radicais. Os pets precisam vir com guia, para sua segurança e também dos demais animais silvestres que podem ser vistos pelo local, situado em área de conservação ambiental. No parque, existem saquinhos para coleta, além de lixos especiais destinados para os dejetos e um bebedouro com água para aliviar a sede. O local solicita que os donos tragam um pote para colocar à água para os seus companheiros.