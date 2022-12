Seychelles é eleita pela terceira vez o destino mais romântico do mundo

Além dessas premiação, hotéis do arquipélago também foram reconhecidos no World Travel Awards 2022

O destino foi reconhecido ainda como “Melhor destino para Lua de Me - Foto: Michel Denousse

Seychelles, o paraíso localizado no Oceano Índico, foi um dos destinos mais premiados no World Travel Awards 2022. Eleito pela terceira vez consecutiva como destino mais romântico do mundo, o arquipélago formado por 115 ilhas, é um refúgio para todos casais que buscam tranquilidade e romance em meio à paisagem exuberante, tornando-se referência para viagens românticas.

A premiação do World Travel Awards reconhece a excelência em todos os setores do turismo global e da indústria do turismo. O prêmio, que chega a sua 29ª edição, é um dos mais reconhecidos e abrangentes do setor. Organizado desde 1993, o prêmio divide-se em dez regiões mundiais e, para cada segmento, há votação popular online, e o voto dos profissionais de turismo vale por dois.

As praias exóticas e hotéis privativos proporcionaram à Seychelles outros reconhecimentos para além de destino mais romântico: o famoso resort North Island recebeu o prêmio de “Líder Mundial em Resorts de Luxo em Ilha Privativa”, o Constance Ephelia, em Mahé, recebeu o prêmio de ”Resort Verde Líder do Oceano Índico”, enquanto o JA Resorts, foi distinguido como “Líder Mundial em Resorts de Ilha Privativa”. O arquipélago destacou-se ainda com o prêmio de “Melhor Destino para Lua de Mel”.

Sobre Seychelles

Um arquipélago de 115 ilhas no Oceano Índico, Seychelles é repleto de praias de areia platinada, emolduradas por pedras de granito, mar turquesa e clima tropical o ano todo. Para aqueles que desejam ver e fazer tudo, o arquipélago tem excelentes condições para a prática de esportes, ótimos restaurantes de cozinha internacional e creole (local), shows de dança e música. Para o viajante moderno, as ilhas representam uma fuga e a oportunidade de recalibrar sua alma em harmonia com a essência primordial da natureza. Além disso, Seychelles preza pelo turismo sustentável, dado que cerca de 50% de sua área está sob proteção ambiental, e acredita-se que o sítio original do Jardim do Éden fica no país, no chamado Vallée de Mai.